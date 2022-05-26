保養食物｜木瓜潤膚鯖魚減暗瘡 女性5大問題飲食法更年期這樣吃
撰文：健康2.0
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愛美是女人的天性，想要有好氣色、好膚質，除了外表的打理，整體保養也很重要。
台灣營養師彭逸珊特別統整5種女性常見也在意的狀況，想改善，從日常飲食調理就能做起。
女性保養要點（按圖👇👇👇）
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一、痘痘肌注意
可補充含有Omega-3脂肪酸的食物，幫助抗發炎，並少吃速食、雪糕、餅乾。食物來源有鯖魚、吞拿魚、三文魚、秋刀魚、核桃等。
二、私密處保養
蔓越莓可幫助降低泌尿道感染的風險，益生菌則可調節菌叢，另外也可補充無糖乳酪、保健食品。
三、日常好氣色
可補充B雜、鐵質和優質蛋白質來幫助紅血球健康、輸送氧氣。食物來源有菠菜、紅肉、全穀類、乳製品、海鮮等。
四、皮膚膨潤光滑
肌膚保養最常見的營養素是維他命C和膠原蛋白，不僅幫助抗氧化，還能維持肌膚彈性。飲食上可以吃番石榴、奇異果、木瓜、彩椒、釋迦等。
五、更年期症狀
異黃酮可幫助減緩更年期不適感，從豆漿、豆腐、豆乾等豆製品或保健食品中都能攝取。
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延伸閲讀：
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女生常見問題有哪些？
痘痘肌、尿道感染、面色差、更年期...
如有痘痘肌應吃哪些食物？
可補充含有Omega-3脂肪酸的食物，有助抗發炎，例如鯖魚、吞拿魚、三文魚、秋刀魚、核桃等，並少吃速食、雪糕、餅乾。
女性出現更年期症狀飲食應注意什麼？
異黃酮可幫助減緩更年期不適感，從豆漿、豆腐、豆乾等豆製品或保健食品中都能攝取。