護膚｜食豬腳無法補充膠原蛋白？營養師揭2種食物讓肌膚維持彈性

「肥肉跟皮我都有吃啊！那不是可以補充膠原蛋白？」、「我還是會定期吃一些雞爪，想說要補充膠原蛋白！」、「肥肉跟皮最好吃啊！不能不吃啦！」，以上的想法看起來似乎有道理。



但其實不對，小心吃進更多油脂、造成高血糖，可能增加罹患心血管疾病的風險。

食豬腳鳳爪無法補充膠原蛋白？（按圖）

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皮膚裡重要的膠原蛋白

台灣營養師倪曼婷指出，膠原蛋白是蛋白質的一種，主要存在於真皮層當中，與運輸氧氣、營養、免疫相關，對人體來說十分重要。

足夠的膠原蛋白，可使皮膚產生飽滿具彈性的表現，而骨骼、肌腱和韌帶等肌肉骨骼組織的癒合，與膠原蛋白合成也具有關聯性，所以當膠原蛋白不足時，可能影響組織的結構、強度以及皮膚狀態，也是常被認為的「傷口癒合不良」及「老化」。

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吃豬腳、鳳爪、肥肉 補充膠原蛋白沒用

隨著年齡增加、陽光曝曬、飲食等因素加速皮膚的老化，大多數人為了想要保持樣貌年輕、皮膚光滑，開始選擇吃豬腳、鳳爪、肥肉，想利用Ｑ彈的口感特性，吃進後也能讓皮膚保持Ｑ彈。

倪曼婷說明，豬腳、鳳爪、肥肉等食物，雖然含有膠原蛋白，但其分子結構過大，無法確實被人體所吸收利用，沒辦法達到預期中的補充膠原蛋白的目的；反而，可能因為吃入過多的油脂及飽和脂肪，造成體重肥胖、胰島素敏感性下降、血脂異常等慢性病纏身。

1. 吃豬腳、鳳爪，無法合成養顏美容的膠原蛋白。

2. 攝取過多動物油脂，可能造成持續性的餐後高血糖。

3. 攝取過多的動物油脂（富含飽和脂肪酸），被認為與血中低密度脂蛋白（壞的膽固醇）濃度上升相關，將可能提升罹患心血管疾病、腦血管疾病風險。

補充蛋白質、水果 增加膠原蛋白

膠原蛋白本身就是一種蛋白質，而蛋白質是由胺基酸所組成，故可藉由攝取蛋白質的食物，如豆魚蛋肉類、海鮮類、奶類後，讓膠原蛋白自行在體內合成，而維他命C可幫助膠原蛋白合成和軟組織的癒合，主要存在於水果當中。

如果是希望體內的膠原蛋白增加，倪曼婷建議，只要補充足夠的蛋白質再搭配水果，便有助於維持皮膚光滑有彈性、青春美麗了；若是吃進大量的肥肉及皮，不但沒有用，還會讓人發胖並提高罹病風險喔！

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本文摘自《血糖控制100招：營養師倪曼婷教你認識糖尿病：從飲食搭配、血糖檢測、用藥注意等日常照護方式，讓你有效控制血糖》 倪曼婷著

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吃豬蹄、雞爪居然是加速皮膚老化！營養師說抗老要這樣吃

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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