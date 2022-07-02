補鉀食物｜易倦常抽筋或鉀不足　9種高鉀水果桃士多啤梨都有份

你晚上容易抽筋嗎？可能是缺鉀了！



台灣營養師張家祥提供9種「高鉀水果」，不但可以預防抽筋，還能降血壓、消水腫。

9種高鉀水果（按圖👇👇👇）

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身體鉀含量 影響健康

張家祥指出，鉀對人體來說，是非常重要的營養素之一，鉀可以幫助維持正常血壓，幫助神經與肌肉順利正常運作，如果鉀含量過高或過低，對身體都不好。

張家祥說明，身體鉀含量過低，容易造成低血鉀症，容易疲勞、肌肉抽筋、便秘、心律失常；但對於腎臟疾病的人來說，鉀更需要注意，因腎臟排鉀能力差，容易造成鉀離子濃度上升。

9種高鉀水果

根據美國膳食營養素參考攝取量建議，每天應攝取4700毫克的鉀，張家祥提供9種「高鉀水果」，其中他最喜歡香蕉，原因是方便取得，食用上也很便利：

❶甜瓜：鉀225mg/100g

❷桃：鉀205mg/100g

❸番茄：鉀217mg/100g

❹奇異果：鉀291mg/100g

❺士多啤梨：鉀199mg/100g

❻香蕉：鉀321mg/100g

❼車厘子：鉀236mg/100g

❽牛油果：鉀291mg/100g

❾熱情果：鉀200mg/100g



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