三杯雞食譜｜3步驟簡單完成必加蒜油九層塔　哪種鍋烹煮更添風味?

三杯雞來自傳統台灣鄉間，有「節儉說」（延長食用期限）與「麻油雞改良說」（降低酒精成分）二說。



農家以醬油、米酒與麻油與烹飪雞肉。1970年代以降，「土雞城」將此菜餚普及化並推展到台灣各地。

三杯雞食譜（按圖看清）

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做法：

1. 醃雞肉10分鐘，醃料見食材。

2. 做蒜油：油炸大蒜，炸至表面變色即可。撈出大蒜，留油。蒜油炸醃好的雞肉至五分熟，不見血水即可。

3. 取少量蒜油、麻油爆香薑片，放入炸好的肉&大蒜，略翻炒後加冰糖，炒至冰糖融化。加米酒，炒掉酒氣。加醬油、油膏、水，拌勻後蓋鍋蓋中火煮5分鐘。大火收汁，加辣椒拌炒，最後下九層塔略翻炒即可。

食材：

1. 三杯雞：蒜頭（50公克）；食用油（200毫升）；醃雞腿；蒜油（30毫升）；黑麻油（20毫升）；薑（20公克）；冰糖（5公克）；米酒（100+30毫升）；醬油（30毫升）；醬油膏（30毫升）；清水（200毫升）；辣椒（10公克）；九層塔（15公克）

2. 醃雞腿：雞腿（800公克）；醬油（15毫升）；鹽（2公克）；白胡椒粉（1公克）；食用油（30毫升）

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小提示：如果家裡有砂鍋，將炒好的肉放入，蓋鍋蓋燜煮2分鐘。下九層塔，蓋鍋蓋燜1分鐘，最後在鍋蓋上淋上米酒，就可以輕鬆做出餐廳味。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】