冬瓜磚食譜｜高纖低卡助排毒防便秘　削皮連籽煲1招測試是否煮好

冬瓜因含水量高、熱量低而被稱為減肥聖品。



另外，台灣長庚紀念醫院營養治療科團隊在《營養師教你跟著四季吃健康》一書中指出，冬瓜特有的成分「丙醇二酸」能抑制醣類轉化為脂肪，預防脂肪的生成，除了有助於減重之外，也是防治高血壓的好幫手。且冬瓜肉富含膳食纖維，能減輕便秘症狀、幫助體內排毒，那麼冬瓜又能做成什麼樣的甜品呢。

「冬瓜磚」食譜（按圖看做法👇👇👇）

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材料：

冬瓜兩斤、白砂糖2斤、黑糖300g



做法：

1. 冬瓜削皮連籽一塊下鍋煮到透爛（水烘培杯一杯半）

2. 煮透後籽撈掉、冬瓜壓爛（用調理機打也可以）

3. 加糖下去熬，要有耐心慢慢攪拌至挖一小坨丟冷水會成糰、（約要40分鐘以上）大致就快好了！

4. 再倒入準備好的鐵盤、鋪上烘培紙，鋪平、等有點涼了就可以切塊！



最好用卡式爐、邊追劇邊攪拌，才不會無聊。

▼冬瓜桂花白涼粉食譜（按圖👇👇👇）

冬瓜桂花白涼粉食譜

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社員留言回文：「看起來像黑糖糕，是我餓了嗎？」、「太好了，我才想要去買呢，周末來自己做，便宜又衛生，太讚了！」、「借收藏喔～謝謝你 」、「自製冬瓜磚濃、純、香，香味濃郁好喝，謝謝分享！」、「難怪冬瓜糖超甜XD」、「好想吃一塊，感覺不錯喔！很會喔！」、「冬瓜磚妙用蠻多的！可以做寒天凍、加檸檬、加仙草....」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】