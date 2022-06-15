減肥｜紅豆冬瓜清毒去水腫菊花降血脂　中醫推7種食物減脂肪堆積

許多民眾費盡心思減肥卻還是困難重重，也試遍飲食控制或是運動，體脂還是高居不下。台灣中醫師樓中亮表示，減重路上「增加代謝排出廢物」、「控制攝入消耗脂肪」是兩大關鍵，大部分民眾都有水腫、代謝不佳等情況，導致身體累積太多廢水及廢物，因此提高代謝率，排出體內廢物毒素相當重要，此外也要控制攝入食物及消耗脂肪才能成功瘦身。



2方法提高代謝 排除體內廢物毒素

樓中亮說明，許多肥胖者都有水腫及代謝不佳問題，由於長時間久坐、姿勢不良等，導致代謝能力減退，長時間下來，身體有害物質難被排除，廢物及廢水堆積，脂肪燃燒率低，形成肥胖。

4種肥肚解決對策（按圖👇👇👇）

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樓中亮說，現代大部分人肥胖都是代謝差加上攝入過剩，建議先解決廢物堆積，提高代謝率！首先是減少鹽分攝取，並調整作息，唯有充足睡眠，體內毒素才不會累積，也才不會浮腫。

另外，也可以多吃紅豆、冬瓜及海帶，幫助清除體內毒素和多餘水分。薏仁、山楂有化瘀清脂、消除水腫功效；銀花、菊花清涼降壓，有助緩解高血脂、高血壓等，樓中亮建議，可將這些材料泡茶代水飲用，都是不錯選擇。

5種食物有助減輕體重（按圖👇👇👇）

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3方法向脂肪說再見

有些民眾認為明明自己代謝正常，但為何還是胖？樓中亮指出，很有可能是熱量攝取過多且運動量不足，如果代謝正常但全身上下都是鬆垮贅肉，並且伴隨有怕熱、怕累、易出汗等情況就建議注意攝入熱量，並且進行減脂。

想要向脂肪說再見，樓中亮提醒，可以少量多餐代替正常三餐，並且進行游泳、跑步等最佳燃脂運動，由於這兩項運動都要調動手臂、腿部及臀部肌肉，因此身體消耗的熱量也是最多。

樓中亮說，民眾也可利用抗醣減脂法寶，如山楂消食降脂，桑葉及菊花清肝降壓，赤小豆排除體內過多水分，白鶴靈芝能加快身體醣類物質分解和代謝，緩解糖尿病及高血糖等三高症狀。

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