香蕉功效｜食錯蕉便秘肚脹加劇！青蕉、黃蕉各有好壞 減肥食邊款?

香蕉是四季水果富含營養，當中的膳食纖維能促進腸胃蠕動，有助改善便秘。不過，不是所有香蕉也有紓緩便秘的功效，吃錯了香蕉，反而會加劇便秘情況。



香蕉功效｜青蕉：不易消化加重便秘

香蕉慢慢成熟時由青轉黃，再到「梅花點」，青蕉和黃蕉的營養價值不同，台灣癌症基金會營養師鄭欣宜表示，青蕉含有較多果膠及抗性澱粉，根本不易被腸道消化，進食後甚至可能引起胃腸脹氣，加上果膠有吸水的特性，同時青蕉中含鞣質，具有收斂性，以上這些有助改善肚瀉，卻無法幫助排便，反而可能繼續便秘。不過，青蕉的升糖指數低，其中的糖分也較低，更適合需要減肥的人。

按圖了解青蕉和黃蕉對身體的影響︰

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香蕉功效｜黃蕉／帶梅花點：促排宿便

香蕉變黃色，代表已經成熟，其中的果膠在熟成過程中已經變得較易消化；熟香蕉的水溶性膳食纖維亦較高，因此能幫助排便。當香蕉進一步成熟，果皮上出現斑駁的黑點，俗稱「梅花點」的黃色香蕉，含果寡糖和山梨醇，兩者是對排便均有幫助。

果寡糖能在腸道幫助細菌分解，加強腸道細菌的平衡，提升腸道健康；山梨醇則是可以促進腸胃蠕動，幫忙排出宿便，以上兩種成分都能幫助解便秘。留意黃蕉的糖分較高，糖尿病患者不宜多吃；而無論青蕉和黃蕉都含較高的鉀，腎功能不好的人最好不要吃香蕉。

香蕉功效｜一份香蕉＝２份水果

鄭欣宜營養師提醒，一條香蕉等於2份水果，成年女性每天至少要吃4份蔬菜、3份水果；成年男性則是5份蔬菜、4份水果，香蕉縱然有營養及美味，也要控制食用分量。

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食蕉4大禁忌

1. 勿吃太生：正因未完全成熟的青蕉含大量鞣酸，具強烈收斂作用，容易造成便秘，特别要注意的是長者、小孩、女生不宜吃生香蕉。

2. 勿吃太多：香蕉內含有較多的鎂、鉀元素等礦物質，如在短時間內攝取太多，會引起血液中的鎂、鉀含量劇增，體內的元素失衡，影響健康。此外，還會讓胃酸的分泌減少，引起腸胃不適。

3. 勿空腹吃：香蕉富含糖分和纖維質，有利消化跟通便（熟香蕉），但如果在空腹吃香蕉，腸胃內沒有可以幫助一起消化的食物，可能讓胃的蠕動更加速，促進血液循環，讓腸胃加重負擔，腸胃虛弱的人不宜空腹吃蕉。

4.勿冷藏：香蕉屬於熱帶水果，也是較怕冷的水果，如果把香蕉放在攝氏12度以下的環境中，香蕉會出現發黑，凍傷了的香蕉，不僅營養成分受破壞，肉質也會變得軟爛，進食後容易患上腸胃的疾病。

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參考資料︰華人健康網