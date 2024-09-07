秋天湯水食譜｜蟲草花無花果雪耳湯潤肺止咳人人啱　10食物防秋燥

秋天宜多吃白色食物以滋陰補肺，蟲草花無花果雪耳湯有潤肺止咳、養顏降秋燥，且滋潤身體，適合一家大細飲用。



秋天湯水食譜｜防秋燥宜吃白色食物 梨香蕉百合

踏入9月天氣仍持續酷熱，但秋天的乾燥感亦一早到來，預防秋燥可選擇潤肺的白色食物，如梨、香蕉、檸檬、枇杷、杏仁果、白芝麻、百合、銀耳、蜂蜜及白蘿蔔等，而「蟲草花無花果雪耳湯」正適合入秋飲用。

秋天湯水食譜：蟲草花無花果雪耳湯。

秋天湯水食譜｜蟲草花補益肝腎 無花果潤肺止咳

蟲草花是平民補品，功效不亞於冬蟲草等名貴藥材，它以補肺益腎見稱，性質平和，不寒不燥，對紓緩鼻敏感及氣管敏感有一定作用。搭配的雪耳及無花果更是秋季不可缺少的食材，全因它們有滋陰潤肺、清熱止咳的作用，對於改善秋燥有一定功效。煮湯時將無花果切半，更能將其甜味煮入湯中，湯水味道清甜。

蟲草花無花果雪耳湯食譜

蟲草花無花果雪耳湯（4人分量）



材料：

蟲草花1兩

雪耳1個

無花果6粒

粟米1條

南北杏1兩

瘦肉300克

水3公升

鹽 適量

米酒 適量



做法：

1. 雪耳浸發至軟身，剪去黃色蒂頭撕成細件。

2. 蟲草花浸水10分鐘；無花果及南北杏洗淨；粟米洗淨切件。

3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。

4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

* 可保留浸泡蟲草花的水，加入一同煲煮，令湯水更香。



請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 2

蟲草花：性平、味甘，補益肝腎、填精益髓、止血化痰

南杏：性平、味甘，止咳化痰、潤肺下氣

北杏：性平、味甘，止咳平喘、潤腸通便

無花果：性涼、味甘，潤肺止咳，清熱潤腸

雪耳：性平、味甘，健脾開胃、滋陰潤肺、潤膚

粟米：性平、味甘，健脾益氣、和胃、安神

豬肉：補中益氣，滋陰潤燥

註冊中醫師郭志華博士對「蟲草花無花果雪耳湯」的食用建議︰

- 一星期飲用1-2次。

- 適合任何人士飲用。

- 如有疑問，請向中醫師諮詢。



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