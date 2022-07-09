薯仔食譜 | 薯仔雞胸肉沙律簡易食譜！飽足無負擔1招輕鬆蒸熟薯仔

網友李佳慈在Facebook廚藝公社發文：夏天天氣太熱，沒有食慾嗎？



可以吃得飽足又無負擔，利用低脂雞胸肉精緻金黃，加上富含蛋白質的水煮蛋，也是低GI的原形食物！薯仔當作主要澱粉，還有低卡的車厘茄及西蘭花組合，搭配自製神級特調沙律醬，真的太完美啦！

趕快跟著Cindy一起製作這道非常好吃的輕食料理吧！

【飽足版輕食料理】雞胸薯仔沙律食譜 👇👇👇

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材料：

白肉薯仔4-5顆、無鹽牛油10g、雞胸2片、海鹽適量、黑胡椒適量、雞蛋2顆 （解凍備用）、車厘茄8-10顆（對半切備用）、西蘭花半朵（洗淨切小朵備用）



醬汁調料：

豉油1大匙、沙律醬2大匙、芝麻油1/2大匙、熟白芝麻適量



前置作業：

1. 雞胸肉洗淨後用紙巾擦乾，切成小塊再撒上適量海鹽及黑胡椒醃漬10-20分備用。

2. 將醬汁所有調料混合備用。



做法：

1. 薯仔洗淨用，放入鍋中加一半水淹過薯仔一半，放入10g牛油以中火燉煮至水快煮完（用筷子插入薯仔確認是否熟透），撈起放涼再切成小塊。

2. 煮一鍋滾水，放入西蘭花煮3分鐘後撈起瀝乾備用。

3. 煮一鍋滾水放入2顆雞蛋，計時8分鐘，時間到撈起雞蛋放入冰塊水中降溫，剝去外殼後切四等份備用。

4. 煮一熱鍋加入1大匙油，將醃漬好的雞胸肉煎至兩面金黃即可。

5. 將所有食材放入盤中後，撒上熟白芝麻再淋上醬汁即可。



小貼士:

1. 蔬菜類可以先完成放入保鮮盒冷藏保存，醬料及雞胸肉前一晚先醃漬好，隔天現煎現吃，搭配冰涼的蔬果在炎熱的夏天太美味了！

2. 如果要放隔夜建議不要淋上醬汁，等要吃的時間再拌入風味較佳！

3. 減脂期的朋友沙律醬可以少放一點，薯仔也可直接用電飯煲蒸熟不用加牛油哦!

Cindy分享的是自己很喜歡的口味，薯仔會有淡淡的牛油香氣，吃起來更美味更香濃!

分享美味的輕食料理的做法，希望大家都能成功哦！

其他社員留言回覆：「看起來真棒！」、「好適合炎炎夏日哦，太棒了，謝謝分享。」、「超棒的圖文解說~~看起來好好吃。」、「看起來就好吃！」、「色香味俱全。」

日式薯蓉沙律食譜（按圖👇👇👇）

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】