菊花營養｜黃菊白菊功效不同治感冒飲邊種？護心養肝菊花茶5好處

菊花是廣受喜愛，常見於各類場合的花卉。不過除了觀賞、陶冶性情外，菊花其實富含營養價值，能作為優秀的食療藥草，自行泡製成菊花茶飲用。

文：吳承諦 資料查核：Hello醫師



究竟菊花茶具有那些健康功效，白菊花和黃菊花又有何差別？《Hello 醫師》將由菊花歷史切入，帶你了解菊花的各種益處，以及該如何避免過量飲用而引發腹瀉或其他不適症狀。

菊花5大功效（按圖👇👇👇）

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菊花：台灣最大宗的花卉作物

菊花，別名滁菊花、杭菊、白菊花、家菊，原產於中國，日治時期引入台灣，目前主要產於台灣彰化、雲林、嘉義一帶。由於菊花種類繁多，容易調節產季，全年皆可種植，成為台灣產量最大宗的花卉作物，年產量約1600萬把。

護目又保肝，菊花的5大功效

菊花古代作為中藥，便有改善疏風清熱，平肝明目，清熱解毒之功效。近年實驗證實，菊花富含豐富的維他命以及礦物質，除了幫助人體調節免疫系統，增進抵抗力外，還能改善部分病症，以下是菊花能帶給人體的5大功效：

1. 保護視力：菊花含有豐富的β-胡蘿蔔素可供人體轉換為維他命A，能夠有效地改善眼睛發癢、發紅乾澀等症狀，預防乾眼症與夜盲症。

2. 降低血壓：菊花富含鉀，能夠幫助穩定血壓，改善高血壓症狀。

3. 排除毒素：菊花含有名為類黃酮的抗氧化劑，能夠幫助人對抗自由基，排除體內毒素，能保護肝臟，延緩皮膚老化，甚至有助抗癌。

4. 預防心臟病：菊花茶能夠有效降低血液中的膽固醇濃度，預防心臟病、中風等症狀，保護心血管。

5. 改善上呼吸道症狀：菊花具清熱、解毒功效，可有助預防與緩解喉嚨發炎、咳嗽等上呼吸道感染症狀。

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藥用菊花分為黃菊花及白菊花，效力有別須注意

若是作為泡茶食療的菊花，可分為亳菊、滁菊、貢菊、杭菊、懷菊、濟菊、祁菊、川菊等8大主流品，其中若是依照花色區別，可簡單分為2種：黃菊花、白菊花，雖然都有相同功效，但2者的效力有所不同：

- 黃菊花：黃菊味道較苦，多用疏散風熱，若是因感冒出現發燒、流鼻水等症狀，則能泡杯黃菊花茶緩解症狀。

- 白菊花：白菊多用養肝明目，味略甘，若是雙眼乾澀、流目油，則能選擇白菊花作為藥材。



此外，菊花還有著降低肝臟毒素功效，若是因熬夜而口乾舌燥、頭暈疲倦，則能將黃白各半的比例去調製菊花茶。

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菊花茶易導致腹瀉，腸胃不佳尤須注意

菊花茶毒性雖弱，但飲用過量容易導致腹瀉，若以乾燥藥材沖泡，一般成人不宜超過10克，尤其腸胃不適者更需注意。另外，若是對菊花過敏，也不建議飲用菊花茶，可能會出現喉嚨或眼睛發癢或皮膚起疹等症狀，通常症狀輕微，只需停止服用並立即服用抗過敏藥物即可消除副作用，當症狀持續不退或加劇時，請儘快就醫。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：白菊花、黃菊花功效不同！菊花茶喝多須注意腸胃不適】

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