護肝飲食｜每天吃2瓣大蒜就足夠？提高肝臟功能這種吃法效果更好

大蒜的好處多到數不完！大蒜能提高肝臟功能，幫助解毒、排毒，進而改善動脈硬化、浮腫、降低心臟負荷，還能預防癌症。



台灣生機飲食專家王明勇建議，生吃大蒜的效果最佳，每天吃2到5片蒜瓣就足夠。

吃大蒜好處多（按圖👇👇👇）

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王明勇指出，大蒜的二烯丙基硫化物及S-烯丙基-L-半胱氨酸等成分，能阻止影響致癌物質代謝活性化的酶的作用，並啟動解除毒素的酶保護肝臟。大蒜中的微量元素硒，通過參與血液的有氧代謝、清除毒素，減輕肝臟的解毒負擔，從而達到保護肝臟的目的。

王明勇表示，當毒素進入人體後，肝臟會對有害物質進行解毒，接著排出體外；如果進入肝臟的有害物質增多的話，肝臟受到損傷會丟失很多谷胱甘肽，解毒能力也會跟著減弱，累積的毒素就會引發肝功能障礙。

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調養慢性肝炎效果好

王明勇強調，大蒜有極佳的利尿作用，能使身體排出毒素、恢復正常，並具有消除動脈硬化、浮腫、皮膚代謝障礙等功效，使心臟負荷少，也具有促進消化酵素的製造，以及促進膽汁分泌、強化肝臟的功能。

大蒜能促進肝臟的解毒功能，保護肝臟免受有毒物質的侵害，因而對肝臟疾病，特別是肝炎，尤其是慢性肝炎，有良好的調養功能。同時，大蒜含有豐富的超氧化物歧化酶（SOD），是自由基的天然清除劑，能抑制脂質過氧化反應對肝臟細胞膜脂層結構的損傷，有利於保護肝臟功能。

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按圖了解以下6項提議來保存大蒜，基本上放2個月，大蒜都不會發芽及不易變質︰

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生吃大蒜最好

王明勇建議，一般人每天攝取量約3到5個拇指大小的大蒜就足夠，大約是2到5片蒜瓣的分量，最方便的方法還從菜餚中攝取，腸胃允許的話，生吃大蒜是最好的食用方式。

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