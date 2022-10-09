咖啡茶營養｜茶防心臟病咖啡降糖尿　專家揭攝取哪樣過多恐焦慮？

天氣轉涼了，你起床會選擇喝溫熱的咖啡醒腦，還是來一杯清淡的茶呢？喝茶或是咖啡，除了可以讓你保持清醒和溫暖之外，還能為身體帶來許多好處，但到底喝咖啡或茶哪個才是更好的選擇呢？



為此，外國網站《Indiatimes》就分析關於茶和咖啡的好處。

怎麼喝茶對健康最好？（按圖了解👇👇👇）

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茶防骨質疏鬆 咖啡降糖尿風險

茶富含抗氧化劑，能夠預防癌症以及心臟病，與不喝茶的人比起來，習慣喝綠茶以及紅茶的人有更強大的免疫系統，而且喝茶也能增加骨質密度進而降低骨質流失的機會。而常喝咖啡的人罹患第二型糖尿病的風險較低，且咖啡含有多種礦物質和抗氧化劑，有助於調節血糖水平。

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雖說茶和咖啡都有各自的健康益處，但《Indiatimes》還是認為，喝「茶」才是最好的，因為茶的咖啡因含量比咖啡還低，而攝取過多的咖啡因很有可能會導致焦慮、缺水、失眠、消化問題和心率加快，所以如果你只是想在冬天暖暖身子，且不帶來任何會影響身體的麻煩，也不要求提神的功效，那麼茶絕對會是你最好的選擇。

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