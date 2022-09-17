茶療｜綠茶紅茶同可抗氧化　每天喝助防癌　4大錯誤飲用方法要戒

綠茶可以抗老防癌，連歐美都開始重視中國人喝了好幾千年的綠茶；但是綠茶有的好處，紅茶、普洱茶有嗎？要喝多少、怎麼喝，對健康最好？



日本曾經在靜岡縣進行流行病學調查，發現當地的人相較於日本的其他地區，極少人是死於胃癌，追根究柢，發現靜岡縣的居民都有喝茶的習慣。

綠茶不光只是在日本掀起熱潮，就連視癌症為大敵的歐美國家也開始熱中研究。近十年來，許多國家將大量的茶萃取物或茶葉中的有效成份，如兒茶素類化合物，注射在大鼠或小鼠上，進行對各種癌症預防和抑制效果的研究，證明對胃癌、肺癌、乳癌、腸癌、肝癌、皮膚癌等多種癌症，都具有某一程度的預防和抑制效果。

怎麼喝茶對健康最好？（按圖了解）

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每種茶都是天然健康食品

台大食品科技所的最新研究初步證實，其實紅茶、包種茶、烏龍茶也能抗癌，「而且我們認為效果不見得會輸給綠茶！」孫璐西教授樂觀地表示。

日本人最早發現綠茶可以抗癌，是因為兒茶素（EGCG）成分具有抗氧化的效果。令孫璐西驚訝與興奮的是，雖然在包種茶、烏龍茶與紅茶發酵過程中，使得綠茶所含的某些兒茶素轉變成茶黃質或茶紅質，「但只要還是多元酚類，仍具有抗氧化的效果」。

每天喝最重要

雖然流行病學統計發現，喝茶得癌症機率較完全不喝茶者低很多，但是最重要的必須要養成長期喝茶的習慣，才有這樣的效果。

不過，必須釐清的是，「我們相信喝茶可以在未產生癌細胞之前，預防正常細胞變成癌細胞，並使癌症發生的時間延後，而不是喝茶可以治療癌症。」台大醫學院生化系教授林仁混強調，不應把茶當藥物看待。

他指出，由於癌細胞分裂、生長的速度較正常細胞快。根據動物實驗發現，茶多酚類中的兒茶素，會直接影響生長速度快的細胞作用，因此證明茶葉可抑制癌細胞的生長。

由於環境中有許多的致癌因子，因此要預防癌症，茶就必須每天都喝。林仁混表示，根據日本的動物實驗顯示，以一個體重60公斤的人來看，一天必須要喝到10杯茶，濃度是150cc中有60微莫爾（一個分子量單位）的茶多酚。

在長壽皇帝中，唐朝武則天、清代康熙和乾隆，都是「一日不可無茶」的嗜茶者。乾隆皇帝到晚年仍身體輕健，思維敏捷，八十多歲還是耳聰目明，據說飲茶是他的長壽祕訣。

要預防癌症，必須每一種茶都喝，而且喝茶和喫茶互相輪流。由於茶葉中有些不溶解於熱水中的營養素，例如脂溶性維他命之胡蘿蔔素、維他命E、礦物質錳和食物纖維，光憑喝茶是無法攝取到的，所以偶爾以茶入菜，也是攝取茶中營養素的不錯方法。

目前市面上就出現了許多以綠粉茶入菜、綠粉茶加優酪乳、抹茶冰淇淋等各種喫法，但是綠粉茶和日本抹茶是不一樣的。

曾經實際到日本蒐集抹茶資料的前台灣省茶葉改良場場長阮逸明指出，綠粉茶和抹茶的加工原料和方法均不相同，價格也有天壤之別。

抹茶非常講究茶菁原料品質，每年只用春茶製作，且在茶芽生長期間需減少日照，以提高葉綠素含量和茶葉中的甘味，並降低兒茶素的含量與減少苦澀味。相較之下，綠粉茶就沒有這麼挑剔。

「事實上，每一種茶都含有兒茶素，只是量與質的程度上各有差異，因此對健康也就有不同的效果，」孫璐西解釋。

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預防心血管疾病

飲茶能降血脂、使血液黏稠度下降，因而具有預防血栓的作用，多項動物實驗已經證明。

孫璐西分析，目前根據國外許多研究顯示，喝茶對健康有益，最特別的是因為茶葉中具有抗氧化、抗癌效果的多酚類化合物，可以減緩動脈硬化、降低患有心臟病和中風的機率。以研究最多的綠茶來說，80％以上都是兒茶素。

阮逸明也指出，兒茶素具有降低「壞的」膽固醇——低密度脂蛋白（LDL）、提高「好的」膽固醇——高密度脂蛋白（HDL）的功效。在大白鼠的飼料中加入0.5?1％的兒茶素，可使其體內的總膽固醇、游離膽固醇、低密度脂蛋白、三酸甘油脂的含量明顯下降，同時使得高密度脂蛋白的含量上升。此外，在糞便中膽固醇和脂質的排泄量亦有所增加。

此外，研究結果顯示，兒茶素可使家兔的血液凝固時間延長，並使血液中纖維蛋白原分解產物增加，顯示出茶葉具有抗血栓和預防心血管疾病的功效。

綠茶具有降血脂的功效，是眾人皆知的觀念。不過，孫璐西的動物實驗卻意外發現，近年流行的普洱茶也含有降血脂的成份，可增加糞便中對膽固醇的排除，降低肝臟合成膽固醇的能力。但是，該成份名稱仍需進一步鑑定。

很多人都有這樣的經驗，當酒足飯飽之餘，來上一壺熱茶，總會感到口齒留香，消除食物、酒精所引起的口乾舌燥，有生津止渴、清心降火的感覺。

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預防糖尿病和高血壓

林仁混教授說，其實廣東人和香港人的「飲茶」，就是飲用溫和的普洱茶。根據多數人的經驗，剛吃完油膩的一餐，喝口茶會覺得十分爽口，「因為喝茶會造成身體、血液和細胞內的脂肪量下降，尤其是長期喝，效果更明顯。」

糖尿病和高血壓是中老年人常見的疾病，而且只能以藥物控制，無法根治。日本的臨床試驗發現，苦於尋找解決之道的人，其實不必遠求仙丹妙藥，每天喝茶，就能降低血糖和血鈉。

最近日本科學家從茶葉中提取出一種水溶性雜鏈多醣類化合物，進行了一百名糖尿病患者的臨床實驗，結果顯示患者的血糖值、尿糖值等都明顯下降。

而且茶葉中所富含的鉀，可促進血鈉的排除，血鈉含量高，是引起高血壓的原因之一，鉀易溶於熱水中，因此飲茶具有預防高血壓的功效。

可去油、減肥

在日本，綠茶因為打著健康、減肥的訴求，因此格外受到女性瘦身族的喜愛，甚至國內也跟進這波綠茶的健康風潮。但是為什麼喝茶可以去油、減肥？

阮逸明表示，因為兒茶素會與食物中的蛋白質和脂肪結合，影響腸胃對必需胺基酸的吸收，和減少熱量的攝取。不過，若想靠喝茶減肥，還必須再加上運動，效果才會明顯，「根據國外實驗，運動前、中、後，都喝一杯茶，可以加速消耗脂肪。」

想減肥的人一定都很好奇，喝哪一種茶最有效？孫璐西說：「普洱茶的去油效果最顯著，」可能是因為普洱茶在後發酵過程中，黴菌會製造出一種化合物，可降低肝臟合成膽固醇。但是哪一種化學成分會影響膽固醇合成，在過程中究竟發生了什麼變化，則必須進一步做實驗證明。

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茶能除口中細菌

在《紅樓夢》中，常提到賈府的人在飯後用茶漱口的習慣。蘇東坡在《東坡雜記》中，也談到「吾有一法，常自珍之。每食已，輒以濃茶漱口，煩膩即去而脾胃不知。」

茶葉能預防蛀牙，是因為茶葉中含氟，尤其是老葉中含有很高的氟。此外，茶葉中的多酚化合物有強烈的殺菌作用，並且能抑制不溶性葡萄聚糖的合成，因此和氟構成綜合性的防齲效果。

在日本，很早就發現綠茶能除口臭，且效果比市售除臭產品還要好。對紅茶能否除口臭，一直有高度興趣的孫璐西教授，最近在茶葉本身酵素所進行的發酵過程中，發現兒茶素所轉變的茶黃質、茶紅質，也都具有除口臭、抑菌和抗氧化的效果，尤其除口臭的效果更勝過綠茶。

不過，要能有效的抑制口腔中細菌，必須讓茶在口腔中停留15分鐘。「或許可以白天喝紅茶除口臭，晚上睡前用綠茶漱口，讓茶香停留在口腔中，」孫璐西建議。此外，因為兒茶素必須靠水才能溶解出來，因此若要用喫茶葉除口臭，最好是使用已經泡開的茶葉，再放到嘴裡咬嚼。

茶葉中的兒茶素類，可以殺死或抑制危害人體的病菌，如金色葡萄球菌、霍亂弧菌、大腸桿菌、腸炎沙門氏菌、傷寒沙門氏菌、肉毒桿菌等。另外，茶又可以改善腸道的細菌微生物相，促進有益細菌的生長，而對許多腸道有害細菌，具有殺菌和生長抑制作用。

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喝茶要注意什麼1：隔夜茶不宜喝

隨泡隨飲，不僅香氣濃郁，營養物質也較豐富些，而且又可減少細菌滋生的機會。茶水隔夜再飲，特別是在腸胃道傳染性疾病多發的季節中，便利病原菌的傳播。

茶葉經過氧化後，與空氣接觸，可能會長霉或是有蟲爬過，喝下了茶湯，可能下痢。「只要茶湯沒有酸敗、長霉，就不會對身體造成傷害，」阮逸明解釋。

喝茶要注意什麼2：不宜空腹飲茶

在茶葉中，尤其是綠茶，由於所含的兒茶素非常不穩定，活性強，「很容易和蛋白質結合，刺激胃壁、傷胃，因此最好不要空腹喝茶，」孫璐西教授提醒。有胃潰瘍、或喝茶會胃痛者，也應避免喝茶。

阮逸明也表示，由於兒茶素具有強烈的收斂性，不但帶來澀味，而且會與口腔內黏膜蛋白中的糖蛋白結合，破壞黏膜。破壞強度愈強，茶湯就愈澀。食道、胃腸也覆蓋著黏膜，因此兒茶素也會傷胃。

此外，兒茶素也會和食物中的蛋白質、脂肪結合，使之乳化，因此若能在喝茶的同時，也吃點茶食，就能保護胃。有些人喝了太多或太濃的茶，會「茶醉」，出現頭暈、嘔吐、四肢無力、站立不穩等症狀，建議可搭配點茶食。

若要減少茶湯的澀味，文山區茶葉改良場場長蔡右任建議，泡的時間短、倒的速度愈快，將茶湯與茶葉分開，就可以減少茶湯的澀味。

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喝茶要注意什麼3：茶葉不宜泡太久

無論茶壺、茶杯、煮水器及茶葉，都要避免沾染煤、煙、油腥等雜味。任何種類的茶葉都不宜浸泡過久，茶湯應與茶葉分開，並即泡即飲。泡茶也不宜太濃，否則不但對身體不利，也容易破壞茶葉特有的香氣與滋味。通常，阮逸明都是以一天只有15~20公克的茶葉，將茶水當白開水喝。

茶葉浸泡太久，也會溶出多量的咖啡因，而影響茶湯的滋味。

喝茶要注意什麼4：茶有咖啡因

茶因為有咖啡因，可提神醒腦，但很多人擔心喝了茶後晚上睡不著而不敢喝，甚至有些人認為紅茶的咖啡因較高。

孫璐西澄清，其實咖啡因在茶的發酵過程中變化不大，而且根據研究結果，也並未顯示出紅茶的咖啡因較高。不過，可能因為紅茶茶袋內多半是粉末狀的茶葉，較容易將水溶性成份溶解出來，包括咖啡因，攝取量因而增加。

由於每個人對於茶的耐受度不同，如果喝了濃茶不會影響睡眠就無妨。但是若會失眠，最好在下午四、五點後就不要再喝茶。茶葉用量則建議以國際標準2％為主，每2公克茶葉搭配100公克的水。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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