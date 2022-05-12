減肥｜蘋果花生6食物助控制食慾　早餐這樣吃可維持12小時飽肚感

開始降低體重的時候，首先除了減肥要節食，食量調節。



但很多人受制於不能那種飢餓而開始暴飲暴食的食物，為了防止這種情況，這裡推薦你6種可能對食慾不振的感覺，吃了這些讓你暫時不會想要再吃飯了！

抑制食慾食品（按圖👇👇👇）

+ 14

1. 蘋果

蘋果營養豐富，而它也可以抑制食慾，在吃飯前的30分鐘吃蘋果的話，會因為蘋果含有的纖維質和水分而感到飽足感，所以可以達到減少進食的效果。

2. 雞蛋

早餐如果吃雞蛋可以維持飽足感直到中午為止，因為雞蛋含有蛋白質，所以可以減少飢餓感。那些吃高蛋白早餐的人，全天消耗的卡路里也會更少。

3. 堅果類

堅果類像是核桃、花生和杏仁等吃了都可以感到飽足感，有研究顯示，早晨吃麥片、橙汁和43g花生的肥胖女性，在早餐後的12小時內會持續感到飽腹感。因為堅果類都含有植物性的蛋白質、纖維質還有不飽和脂肪，所以可以很好的抑制食慾。

4. 水

少喝水會讓人產生飢餓的錯覺，因為飢餓與體內缺水引起的脫水症狀相似，所以會出現能量下降、認知能力減少或是心情低落等症狀。如果當你想要吃點心的時候，不妨可以喝一杯水再等10分鐘，飢餓感就會消失，讓你省掉點心卡路里的攝取量。

5. 牛油果

據研究顯示，在午餐時吃半個牛油果的話，整個下午都會持續飽足感。調查顯示出，女性想要在下午吃零食的食慾減少了24%。

6. 辣椒粉

辣椒含有大量的辣椒素，這種成分能促進新陳代謝。有研究顯示，在飲食上加點熱辣可以控制食慾，每種食物都加了四分之一的茶匙辣椒粉，結果可以增加飽足感。

以上就是可以抑制食慾的天然食品，讓你在減肥期間吃了就不會讓你想要吃更多的食物，這樣就可以阻止你暴飲暴食啦~

相關文章：減肥｜肚餓時先忍耐一陣再進食？輕斷食6招助瘦身兼減輕腸胃負擔👇👇👇

+ 8

【本文獲「Goody25」授權轉載。】