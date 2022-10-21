過敏飲食｜慢嚼4好處防過敏　營養師教1口食物嚼20下軟腍也勿即吞

很多人過敏找不到原因，可以試著放慢吃飯速度，檢視一下是不是吃東西的速度過快？咀嚼很重要，不僅能幫助消化，還能預防過敏，營養師建議，一口食物咬20下並拉長用餐時間到20分鐘以上，避免引發慢性發炎。



台灣營養師廖容綺在Facebook粉專「廖容綺營養師」分享，因自己牙齒長期疼痛，認為是牙周病，經就醫檢查後竟是牙齒咬合的問題，對此，廖容綺寫下了四個咀嚼的關鍵，提醒大家咀嚼的重要性。

4個咀嚼關鍵（按圖👇👇👇）

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1. 有意識的咀嚼才能好好品嚐食物的味道

透過咀嚼，食物停在口腔時間久，才能讓舌頭上的味蕾好好品嚐食物的味道。

2. 透過咀嚼才有真正的飽足感

咀嚼可以刺激大腦的飽食中樞，飽食中樞發出訊號，讓人感到滿足感，能避免吃過量食物。建議一口20下並拉長用餐時間到20分鐘以上。

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3. 充分的咀嚼幫助消化

消化就是將食物變成人體可吸收營養的過程，消化道從口腔、食道、胃、胰臟、肝膽、小腸、大腸、消化道是需要團結合作的，首先第一棒就是口腔。透過充分的咀嚼，切割食物，可以減輕胃的工作負擔。透過咀嚼可以刺激唾液中澱粉酶的分泌，將食物做初步的消化。即便是液體或軟爛食物，也建議停留在口腔一段時間，如果呼嚕呼嚕地就喝下肚，很容易消化不良引起脹氣問題。

4. 充分咀嚼可以預防過敏

可以從改變吃的速度，試著慢慢吃，充分咀嚼也許過敏的問題就解決了。當我們吃東西快，沒有好好的把食物咀嚼分解成小分子時，人體的腸道粘膜要吸收營養時，會把這些沒有充分消化的大分子以為是外來物質，視同為過敏原，不但沒有辦法吸收，還會引發慢性發炎以及過敏問題。

廖容綺建議，用餐時一口食物咬20下，並且將用餐時間拉長到20分鐘以上；另外，液體或軟爛食物也要在口腔停留一段時間，若是急著喝下肚，很容易造成胃脹氣等問題。

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