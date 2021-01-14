無花果營養｜養顏抗癌改善便秘　花粉過敏腸胃不佳4類人要避食

無花果真的沒有花嗎？被譽為「生命之果」的無花果是世界上最古老的果樹之一，傳說亞當和夏娃在偷嚐禁果之後，就是拿無花果之葉來當遮羞布！可惜的是大家對無花果並不熟悉，就跟它的名字一樣讓人感到神秘。你知道嗎？無花果的營養價值高，含大量的纖維和多酚類，洗淨後連皮一起吃，除了口感特別之外，還有很多功效，讓台灣Heho營養師宜庭來說給你聽！

▼無花果營養（按圖率先了解👇👇👇）

無花果小檔案：我們吃的就是花！

無花果並不是沒有花，我們吃的整顆無花果，就是一個大花托中包裹著許許多多的小花！也就是說，我們所吃的無花果，吃的不是果實，而是它的花托、花朵和花蜜，學術上稱為「隱頭花序」。無花果成熟之後，肉厚而柔軟，甜蜜多汁，可以整顆直接連皮吃、切片吃、泡茶喝，或是製作成果乾都很受歡迎。但因為新鮮的無花果非常不易保存（畢竟它是花而不是果），若製作成果乾成本又難跟進口貨競爭，因此台灣種植的並不多，台灣市場上也是最近才偶爾會看到。

無花果營養美味功效多

抗氧化

無花果含有大量的多酚類化合物，包含類黃酮和花青素，具有強大的抗氧化能力有助於消除體內的自由基，有保護心血管及養顏美容。

抗癌

無花果中除了剛才提到的抗氧化物，還有微量元素「硒」，可以透過抑制正常細胞突變和抑制癌細胞的血管增生，達到抗癌的效果。另外，其中的多醣體也被證實可以透過增加樹突狀細胞的免疫能力，達到抗腫瘤的效果。

無花果並不是沒有花，我們吃的整顆無花果，就是一個大花托中包裹著許許多多的小花！（Aliona Gumeniuk/Unsplash）

抗發炎

無花果中含多種有機酸，含檸檬酸、延胡索酸、琥珀酸、蘋果酸及草酸等物質，具有抗炎消腫的功效。在中醫中，無花果的果實功能主治為「用於咳喘，咽喉腫痛」。若咽喉發炎及乾癢，可以用乾燥的無花果泡茶，有助緩解。

改善便秘及痔瘡

無花果中含大量的果膠，屬於水溶性纖維，透過高吸水性使糞便軟化，容易排出。除此之外，無花果還有較高量的脂類，可以潤腸通便。而其中的草酸鹽，適量攝取可以解便秘，若食用過多會刺激腸胃道黏膜，可能造成腹瀉。

以下四種人要注意食用

1. 腎臟病患者：無花果鉀含量高，每百克含898毫克鉀離子，腎臟病患者須謹慎食用。

2. 腸胃功能不佳者：無花果中的植物含量高，尤其是未完全成熟的果子，對腸胃的刺激較大，可能造成腸胃不適。因有輕瀉功能，腹瀉者也不宜食用。

3. 花粉過敏者：前面有提到，無花果的果實內包含無花果的花蕊，因此也含有較高量的花粉，容易過敏者要避免攝取喔！

4. 肥胖及糖尿病患者：雖然無花果的萃取物有助於降血壓，但不論是新鮮或乾燥的無花果都含高量糖分，需嚴格控糖者應該避免喔！

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台灣營養師吳宜庭（Heho健康授權使用）

參考資料： Evid Based Complement Alternat Med. 2013:974256. doi: 10.1155/2013/974256. Int J Mol Sci. 2014 Jul; 15(7): 12469–12479. doi: 10.3390/ijms150712469

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