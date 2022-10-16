減肥陷阱｜以為熱量低可多吃？4大瘦身地雷食物小心檸檬、豆腐...

想要健康減肥，「七分靠飲食，三分靠運動」，減重體重控制，飲食是很重要的關鍵，少吃澱粉多吃蛋白質與蔬果，這個道理大家都知道，但是有許多食物會被誤認為熱量低，即便多吃也無害，結果愈減愈肥。



現代人工作忙碌，許多人三餐老是在外，這些外食在我們身邊非常容易取得，可能會把它當成減重的飲食內容之一，挑選時注意不要攝取過量。對此，台灣王心眉中醫師在Facebook分享，減重的重點包含少澱粉多蛋白與纖維、烹調少油少鹽、多喝水，以及大家時常誤以為低熱量的隱藏地雷。

減重危險雷區（按圖👇👇👇）

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1. 水果

很多人以為水果可以取代澱粉，就狂吃水果，殊不知，某些水果甜到熱量超高，可不輸澱粉。建議吃低糖度的水果，像是番石榴，比較安全。

2. 檸檬

許多酸的食品或是檸檬，常使用糖來平衡酸味，但吃起來不太甜，這個也是雷區，常常讓人失去戒心。像是檸檬多多綠（台式手搖飲）這種酸酸甜甜，喝起來很開胃，又會想吃其他東西的飲料，超危險。

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3. 豆腐

不少減重的人會吃豆腐，因豆腐低脂肪、低碳水，又有豐富植物性蛋白質，減脂又飽足。但豆腐之中有一個要注意，就是百頁豆腐，因為製作過程中有加入油脂，是很難發現的隱藏熱量。滷味攤、鹹酥雞、鹽水雞都會看到百頁豆腐的身影，可以點來吃，但真的不要以為熱量低。

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4. 飲料

很多人會想說不是很餓，不吃飯喝個飲料止餓就好，會點無糖波霸、椰果、小芋圓等，茶雖然是無糖，但是波霸、珍珠、椰果本身含澱粉，一定會加入糖調味才好吃。飲料裡的料，熱量真的不低。

王心眉提醒，外食經常為了美味常常用多油、多鹽的料理方式，這樣容易減重失敗，建議會以清淡蒸煮的方式熱量較低。

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