去水腫食物｜5種瓜告別水腫青瓜這樣吃更見效！南瓜仲可穩定血壓
撰文：Heho健康
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水腫真的好困擾！引發水腫的原因有很多種，所以對於水腫，我們必須要對症下藥，以下推薦幾種消腫食物，幫助你擺脫易腫體質。
瓜類含水量很高！還可幫你做身體除濕
瓜類食物有助於補水、退火，還能有效的消除水腫，如果你擔心西瓜、香瓜、哈密瓜等瓜類內含糖分過高，會導致身體負擔過重而不敢吃？其實還有其他負擔較低的瓜類可以參考。
5種瓜類讓你告別水腫（按圖看清👇👇👇）
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ㄧ、青瓜
青瓜含有豐富的鉀離子，鉀離子可以幫忙身體排除多餘的水分，但要特別注意，鉀離在汆燙的過程中很容易流失，建議可以改生食或將其製作成蔬菜棒搭配乳酪也非常對味。
二、苦瓜
雖然大多數人不愛吃苦瓜，但苦瓜內含的維他命C是瓜類家族的榜首，不但能強化人體的免疫力，還能幫助消化代謝，刺激我們腸道的蠕動。
苦瓜3大功效（按圖👇👇👇）
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三、冬瓜
冬瓜的熱量很低，每100g只有11大卡，水分含量高達96.9%，質地軟嫩，冬瓜本身是寒性的食物，建議食用時搭配薑、枸杞等溫熱食材，平衡冬瓜偏涼的特性。
四、絲瓜
絲瓜是出了名的消暑食材！絲瓜含水量僅次於冬瓜，位居瓜類家族第二名。絲瓜具有清熱、利尿、消水腫的作用，如有便秘也很推薦時用絲瓜來做改善。
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五、南瓜
南瓜為高鉀、低鈉的食材，是非常適合拿來對付水腫的食材。血壓不穩者，也可透過南瓜來控制血壓，但是南瓜屬於澱粉類而並非蔬菜，食用時可糙米做搭配，以減輕負擔。
導致水腫的因素有很多種，常見的原因是飲食口味偏重、攝取過多加工食品。如果發現水腫的狀況較嚴重且無法消除，可能是身體器官的警訊，建議立即赴醫院檢查。
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