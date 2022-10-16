薏米水營養｜護心減肥去水腫6功效　保存不當或致肝中毒3類人不宜

薏米（又稱薏仁）水因能排毒和消水腫，受到許多民眾的喜愛。不僅如此，薏米營養價值極高，對人體相當有益，能夠穩定血壓並降低心臟病風險等。薏米水也有食用禁忌，若是部分族群飲用，可能會引發病症。另外，薏米挑選和保存若不注意，也有可能滋生黃麴毒素。



《Hello醫師》將會介紹薏米水的功效、如何挑選薏米？以及喝薏米水有什麼樣的禁忌？

薏米水的6大功效（按圖👇👇👇）

+ 8

薏米水營養價值高，對人體有許多助益，以下是薏米水的6大益處：

1. 穩定血糖：經過實驗證實，薏米水能夠有效穩定人體血糖，因為薏米當中含有β-葡聚醣，屬水溶性的膳食纖維，能夠穩定血糖，降低罹患糖尿病風險。

2. 保護心血管：薏米富含生育酚（表現出維他命E活性的一種化合物）及β-葡聚醣，2者皆能夠幫助人體降低血液中壞膽固醇、提升好膽固醇的濃度。薏米也含抗氧化劑，能幫助抑制自由基的氧化作用，保護心臟免受損害，達到降低罹患心血管疾病的風險。

3. 消水腫：薏米水含有豐富的鉀離子，血液中鈉鉀離子濃度需維持相對平衡，因此鉀可幫助體內過剩的鈉（鹽）排出，進而改善水腫，但這僅限於飲食或熬夜造成的水腫，對於慢性腎臟病、心臟疾病或肝臟疾病等造成的水腫則不適用。

4. 使皮膚健康：薏米含豐富的維他命以及抗氧化劑，能幫助人體減少發炎、排除毒素且含有礦物質硒，幫助皮膚保持彈性。日本臨床醫學亦有報告，薏米具有促進新陳代謝，防止青春痘與皮膚粗糙現象。

5. 促進消化：薏米水含大量的纖維素，能使排便順暢，有效排除體內毒素以及多餘水分。

6. 幫助減肥：薏米水能補充水分，含有卡路里卻不含脂質，能為人體提供能量，且薏米含有的纖維素能夠增加飽足感。若是想要瘦身，可利用薏米水取代正餐之間的零食，降低熱量的攝取。

相關文章：去濕食物｜洋葱冬瓜4類食物去濕防筋骨痠痛 1招煮紅豆水效果更佳👇👇👇

+ 10

薏米種類繁多，認清包裝名稱挑選

若想購買薏米自行在家泡製薏米水，須注意薏米種類繁多，市面常見洋薏米、珍珠薏仁和小薏仁等並非「真薏米」，實屬「大麥」，與薏米完全不同。購買前建議詳閱商品標示，看清再行購買。另外，薏米當中的紅薏米營養價值較高，泡製成薏米水功效更佳。

薏米保存不慎，恐遭黃麴毒素感染

薏米所含脂質較高，故不易保存，若是保存在潮濕或高溫處，恐遭黃麴毒素感染，而食用含黃麴毒素過高食品，會引發嘔吐、腹痛、水腫或肝中毒等症狀。建議選購時，能夠注意製造日期、包裝完整以及檢視外觀有無發黴，並將薏米儲存陰涼乾燥處，若是過期則應儘速將食物丟棄並勿食用。

▼9大抗老美容食物（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 13

相關文章：抗老飲食｜奇亞籽助防脫髮芹菜減雙下巴！盤點9種天然美容食品

3類族群不建議用薏米水：孕婦、腎臟病、糖尿病患者

薏米營養價值雖高，但若是被部分族群食用，反而會導致病症更加嚴重，以下是不適合飲用薏米水的3個族群：

孕婦：經過動物實驗，薏米所含薏米油對於子宮有收縮作用，大量食用恐會造成流產，故不建議食用，但若是食用少許，則無須擔憂。

腎臟病患者：對於慢性腎臟病患者，薏米所含的鉀離子造成腎臟負擔，進而加重病情。

糖尿病患者：薏米富有大量澱粉，並不適合需要控制血糖的糖尿病患者。

此外，薏米含有大量澱粉，故食用或作為薏米飲用水時仍須注意熱量控制，以免並未達到消水腫之效，反而使人愈加肥胖。

延伸閱讀：

肥胖不是病但很要命！代謝症候群 5 點檢查與預防

水腫不是真胖～但可能隱藏這些疾病

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：薏仁水除了消水腫還有甚麼功效？這3類人不建議飲用！】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」