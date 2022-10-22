滷肉食譜｜滷五花肉簡單家常菜好下飯　剩餘滷汁如何多做1道菜？

社員李佳慈在Facebook廚藝公社貼文：超下飯料理～家常滷五花肉。餐桌上總要有一道是可以下飯的主菜，今天來分享超級簡單又好吃的「家常滷五花肉」，只要有這道滷到香Q入味的滷五花肉，小孩一下子就可以飯吃光光了！



燉煮至入口即化，香而不膩！實在太好吃啦～希望孩子們長大記得想念媽媽的滷五花肉！

家常滷五花肉食譜（按圖）

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材料：

- 帶皮五花肉 2條（約600gx2）

- 沙律油 1小匙

- 砂糖 2大匙

- 米酒 少許

- 醬油 1/3碗（一般吃飯的碗）（約80g，1/2量米杯）

- 開水 1碗（一般吃飯的碗）（約240g，1.5量米杯）

- 花椒 少許

- 乾辣椒 2-3根

- 八角 2-3顆

- 月桂葉 2-3片

- 蔥 3-4根



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做法：

1. 將帶皮五花肉洗淨切塊，記得瀝乾或用紙巾吸一下水分，以免等會兒油爆哦！

2. 另起一鍋中小火，加1小匙沙律油放入砂糖，待糖溶解煮成焦糖起泡後，放入五花肉用筷子把每一塊五花肉都沾上焦糖，用筷子翻一下面！這個就是可以讓肉上色的重要步驟！

3. 再嗆入少許米酒去腥

4. 加入醬油、開水（開水要淹過五花肉）、蔥、花椒粒、八角、乾辣椒及月桂葉

5. 開中火煮滾後改小火燉煮，此時試一下味道可以再調整鹹度，再以小火燉煮約50分鐘（過程要時常翻動一下，以免焦黑）

6. 燉煮50分鐘後熄火，此時確認五花肉是否為自己喜歡的軟度，若想吃軟爛一點可以再延長燉煮，若已是自己喜歡的軟度即可熄火！

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小叮嚀：

1. 若是以萃取鍋燉煮，可以在步驟4後把所有食材全部放入燉鍋燉煮50分鐘即可！

2. 因為燉煮後的蔥段會變色不美，燉煮後也可取出，上桌前再切新鮮蔥段或蔥花點綴即可！

3. 吃完後滷汁別丟掉，再放入豆乾、海帶、杏鮑菇、白煮蛋或甜不辣....等，一樣水滾後轉小火滷30分後熄火，燜20分後就是美味的滷味了哦！

4. 剩餘的滷汁也可以冷凍存放，就變成老滷汁，下次可以再繼續滷了！

分享美味食譜，希望大家都能成功做出美味料理！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】