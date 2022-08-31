炒米粉食譜｜米粉下鍋前先做1步再燜用哪款米粉？附20款粉麵熱量

炒米粉，是把米粉以炒的方式烹調的菜餚， 實際就是用稻米做的麵條，在中國南方由於盛產稻米，比較流行，一般分為炒粉和湯粉兩種，此處專為炒粉，常出現於閩菜宴席或是迎神拜祭、選舉宴客流水席，水桶提出大盤端出盡情食用，好吃易消化。



我又來練臂力了，一次炒了兩包新竹米粉。

家常炒米粉食譜（按圖 👇👇👇）

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做法

1. 先燒一鍋熱水，水滾將細的新竹米（炊）粉先下鍋燙個3分鐘，燙軟後撈起，放入有鍋蓋的鍋子燜半小時燜軟，再用剪刀剪短一些。

2. 配料部分先爆香：紅蔥頭、蝦米、香菇，先起鍋備用，原鍋再放入青菜絲（我放了紅蘿蔔、南瓜、洋蔥、椰菜全部切成絲狀）全部炒軟順便調味（鹽+味精），然後青菜配料起鍋。

3. 原鍋倒入約4個量米杯的高湯，這是以一包米粉的量做計算（如沒有高湯就清水+雞湯塊）高湯煮滾，加一些醬油或是素蠔油，攪拌一下試喝一下味道，可以稍微鹹一點點。

4. 把剛剛燜的米粉下鍋鬆開，跟高湯一起小火煮一下煮到湯汁收完，中途要稍微拌炒以免底部黏鍋。

5. 再把香料+青菜配料下鍋一起拌勻，先試吃味道，如果還不夠鹹再拌入一些醬油或素蠔油。

6. 起鍋前加入胡椒粉、芫荽、芹菜末增加香氣。

7. 說是炒米粉，但重點來說，就是先把米粉燙軟後燜熟再拌上爆香好的配料，加青菜調味拌勻即可。

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社員留言回文：「我把金鉤蝦的部分改為蝦油取代，有些米粉會加絞肉的部分我用了罐頭肉醬，下蝦仁後最後加個九層塔提出不同香味，意外的也很好吃」、「唉無肉令人瘦，雖然看起來好好吃」、「唉啊啊～原來我少了用鍋子悶這一段」、「光看圖就好美味，迫不期待炒一盤了」、「我家新竹人的煮法都是幾克米粉幾克水，不需要另外起一鍋來燙」、「香菇蔥頭芡香就好吃了，泡軟才好炒」、「炒米粉~帶乾淨的工地厚手套外加該竟沒用過的清潔矽膠大手套~直接用手掌下去翻，用鏟子你累到地老天荒都還沒拌勻」

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