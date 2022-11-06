雙蔥雞湯食譜｜天氣變涼喝熱湯補充體力　暖胃促進食慾增元氣

最近天氣變涼了，不由自主地想喝點熱湯，但挑嘴的我，一下子覺得外面的湯味道太淡，一下子覺得料太少，只能捲起衣袖，自己下廚來料理。正巧看到這篇的做法不會太難，讓手笨拙的我也能輕鬆操作。



社員Mia Hsu發表於廚藝公社：女兒感冒了，沒什麼食慾，煮雙蔥雞湯讓她補充體力。還好雞肉吃了兩大塊，湯也喝了一碗，連平常不吃的蔥花也有吃，媽媽就稍微安心了。

雙蔥雞湯食譜（按圖）

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材料明細：

兩顆洋蔥、半把蔥、一片去骨雞腿扒、少許鹽巴

做法：

1. 先將洋蔥切塊，放入湯鍋裡煮30分鐘。

2. 切蔥花備用，蔥白、蔥綠分開。

3. 瀝出洋蔥湯放入另一個湯鍋。

4. 煎雞腿扒，煎到皮酥脆的程度，逼出雞油，肉不用煎到熟透。

5. 雞腿扒切塊。利用雞油煸香蔥白，跟雞腿肉一起放進湯鍋裡，以小火煮至肉熟透。

6. 最後放入大量綠蔥花，加點鹽巴調味一下就完成了。



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社員留言回覆：「媽咪的味道，讚」、「薑湯對感冒也很有效」、「加入滿滿的蔥，我就愛」、「好好喝的感覺，害我也想假日來做看看」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】