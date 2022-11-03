防癌飲食｜網友熱議10大助抗癌食物　果仁黃豆降癌風險點揀更好？

說到最可怕的疾病，相信大家都會想到「癌症」，而WHO（世界衛生組織）指出，有30-50%的癌症是可藉由飲食、作息習慣的調整，來降低罹癌機率，例如透過每日攝取足夠6大類食物及少油、少鹽、少糖，可預防癌症的發生。



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「防癌食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的10大防癌食物網路聲量排行。

10大防癌食物網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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豆類含豐富膳食纖維 吃蘋果養肺防癌

觀察網路上對「防癌食物」的相關話題討論，可發現以「豆類」食物聲量奪冠，特別的是，不少網友對豆類中的「黃豆」保持疑慮態度，認為「黃豆中的雌激素可能會造成乳癌」，但有醫師於節目分享「事實上，黃豆中的大豆異黃酮與膳食纖維能降低罹患癌症的風險，對健康有正面的作用」，引起熱烈討論，網友紛紛表示「原來黃豆致癌是迷思！」、「看來早餐飲料要改喝豆漿了」，不過也有民眾提醒「黃豆要記得選非基改的，不然反而更不健康」，表示食物還是天然一點對身體比較好。

聲量排行第2的「蘋果」同樣備受關注，有新聞提及芬蘭研究顯示，蘋果中含有類黃酮素，具有強抗氧化力，能幫助抑制肺癌，對此，有網友說道「現在空污愈來愈嚴重，真的要多吃蘋果」，表示身在空氣不好的都市，平時會盡量攝取對肺好的食物。

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堅果抗癌但熱量高 「這些食物」有益女性健康

而排行第3的「堅果」則擁有豐富的不飽和脂肪酸，能降低罹患胰臟癌的風險，許多民眾也表示自己有吃堅果的習慣，留言像是「我每天都會吃1小匙核桃跟杏仁」、「堅果不只健康，也很好吃」，但也有在健身的網友提醒「吃堅果要注意量，太多熱量會爆表」，表示堅果雖然健康，1次還是少量為宜。

此外，針對女性的健康飲食，除了「咖啡」含有多酚類物質，有機會降低得子宮內膜癌的風險，國際期刊最新研究也顯示，「菇類」中的麥角硫因則對預防乳癌有幫助，民眾看了紛紛說道「太好了，我假日都用咖啡開啟美好的1天」、「準備去全聯買菇菇回家」，而針對男性好發的攝護腺癌，則可以多吃「番茄」，豐富的茄紅素具有抗氧化能力，有網友表示解惑，笑道「難怪我媽每次都叫我爸多吃番茄，終於知道為什麼了」。

5種常見菇類營養價值（按圖👇👇👇）

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看完以上的文章分享，你是不是也已經把防癌食物記錄下來了呢？無論如何，想要有健康的身體，均衡飲食還是最重要的！

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