魚食譜｜鹹酥鯛魚片外酥內軟鹹香好下飯　魚塊蘸粉後別即下鍋煎炸

Cindy來分享一道美味的秒殺料理，利用無刺鯛魚（鱲魚）片簡單的醃漬後，用半煎炸的方式，以鹹酥口味來料理，吃起來魚肉超級入味，外酥內軟，超下飯！



一端上桌孩子立馬秒殺，新鮮又美味，也很適合當下酒菜哦！大家跟著Cindy試試吧！李佳慈發表於Facebook廚藝公社：

《秒殺料理》鹹酥鯛魚片食譜（按圖）

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材料：（約3～4人份）

- 鯛魚片 2～3片

- 番薯粉適量

- 蒜頭 4顆（切成蒜末）

- 蔥 1-2根（切成蔥花）



醃漬調料：

- 醬油 2大匙

- 米酒 1大匙

- 鹽 1小匙

- 胡椒粉適量



按圖了解吃魚的正確禮儀︰

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做法：

1. 鯛魚片洗淨用餐巾紙擦乾，切成小塊備用。加入所有調醃料拌勻，冷藏醃漬10～20分鐘。

2. 將醃漬好的鯛魚片沾上番薯粉待返潮。

3. 起一熱鍋加少許油以半煎炸的方式，將沾上番薯粉的鯛魚片煎至兩面金黃即可盛起備用。

4. 原鍋倒出多餘的油，留下少許油再放入蒜末爆香，最後再放入煎好的鯛魚片拌勻，撒上蔥花及少許胡椒粉增加香氣即可盛盤。



小叮嚀，喜歡吃辣可以在爆香蒜末的時候加進一些辣椒末喔！超級簡單又好吃的做法分享給大家，希望大家都能成功做出美味的料理。

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其他社員回覆：

- 「好可口的感覺，改天來試做。」

- ︎「超詳細的附圖，一一分解步驟說明，感謝您喔！」

- 「這樣的魚片還是會有微微的小刺，還是要注意點。」



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