減肥食譜｜不用捱餓也能健康瘦？改良版「縮水湯」咖喱蔬菜鮮魚鍋

鄭秀文推薦一連7日的減肥餐點，「縮水減肥雜菜湯」，加入大量洋蔥及番茄，造福不少懶人減重族。



台灣食補達人林秋香教大家做這道「咖喱蔬菜鮮魚鍋」，以多種蔬菜熬煮出來的湯底，搭配富含Omega-3的鱸魚片，湯頭鮮美，少負擔，也不必怕更年期發胖。

咖喱蔬菜鮮魚鍋食譜（按圖👇👇👇）

+ 8

材料：

鱸魚、洋蔥1顆、西蘭花1粒、椰菜300克、牛番茄2粒、大蒜6粒、海帶100克、咖喱粉2大匙、胡椒適量、油與鹽與米酒各適量、薑片3片、甜椒。

做法：

1. 鱸魚切塊備用；洋蔥切絲備用。

2. 砂鍋放入適量水煮滾，加入椰菜、番茄、及1/2洋蔥煮滾。

3. 另起鍋，加入少許油，炒香蒜頭、放入鱸魚塊，加入洋蔥絲炒香。

4. 砂鍋中加入咖喱粉後再炒熟料理，淋上米酒，倒入炒熟的鱸魚、洋蔥，擺上西蘭花、甜椒及海帶，加鹽調味即可。

相關文章：減肥｜低卡高飽足感8種食物 運動後多久吃雞胸肉快速補蛋白增肌👇👇👇

+ 12

Tip：

煮蔬菜湯訣竅，食材先放洋蔥會讓湯頭更鮮甜，林秋香說，記得放一半在湯裡，另一半可用來煎魚爆香，同道料理，食材不同用法，料理豐富又省事；海帶因為容易軟化，因此最後蔬菜都擺入後，端上桌前再加入即可；林秋香分享，咖喱粉加入鍋內不要只是攪拌，要一起快炒食材，咖喱粉才會香。

相關文章：減肥｜減重吃水果留意1大關鍵！韓星愛用2款果汁排毒減宿便附食譜👇👇👇

+ 6

營養加分

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，蔬菜鍋富含高纖維有益減重；十字花科蔬菜，如椰菜花、甘藍菜、小棠菜（青江菜）等含豐富的吲哚，有助身體免疫力保護，並且有助身體排除外來環境塑化劑。

延伸閲讀：

喝湯會變胖嗎？醫師教你5種蔬果煮出「瘦身湯」 營養關鍵曝光了

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」