抗炎食譜｜鮮魚柳番茄炒蛋加燕麥合桃　富含奧米加3抗發炎防暗瘡

抵擋不住炸雞、烤肉的誘惑，又害怕遭受痘痘的困擾。



台灣主廚雷議宗教大家製作「鮮魚柳番茄炒蛋」，用家常菜做變化，讓無肉不歡的人也能輕鬆吃肉，擺脫痘痘夢魘。

鮮魚柳番茄炒蛋食譜（按圖👇👇👇）

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材料

虱目魚柳、紅心番茄（燙過且去皮）、西蘭花、核桃、2顆蛋、毛豆仁、燕麥、芫荽、鹽、橄欖油、綠茶蔬菜高湯。

做法

1. 熱鍋熱油，將虱目魚柳放入鍋內翻炒，在表皮還沒酥脆前先加入第一次的鹽，待魚柳稍微上色後，加入燙過且去皮的番茄，炒至糊化。

2. 依序加入第二次的鹽、毛豆仁和綠茶蔬菜高湯，拌炒至魚柳軟化後，均勻地淋上打散的蛋液，並轉至小火，再繼續拌炒在一起。

3. 加入燙過的西蘭花，拌炒均勻後起鍋，撒上燕麥、芫荽、核桃即可。

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Tip：

雷議宗表示，分次加入鹽能夠使魚柳味道更分明，層次感更豐富。而這道料理完全使用新鮮番茄來取代加工番茄醬，兼顧美味和健康。

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營養加分

台灣皮膚科醫師蔡逸姍表示，相較於易致痘的炸雞、烤肉，魚肉為優質的蛋白質，且魚油富含必需脂肪酸Omega-3，具有良好的抗發炎效果，而魚油中的EPA、DHA不只能幫助抗痘、抗發炎，還能調節循環。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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