減肥陷阱｜無油水煮餐促衰老易便秘！營養師推介鯖魚9種好油食物

很多減肥的人都不敢碰油，常常改吃水煮餐，但水煮餐真的比較健康嗎？



營養師認為，水煮確實比油炸來得健康；但吃對好油更能成功減重、瘦身，建議每周至少吃3次深海魚類，如鯖魚、秋刀魚、吞拿魚、三文魚。

餐餐吃水煮餐5大問題（按圖）

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台灣營養師高敏敏指出，無油飲食是減肥的大地雷之一，建議每日油脂攝取量為總熱量的20～30％，若無法達到每日油脂攝取量，容易出現5大問題：

❶容易便秘

油脂能幫助腸道潤滑，缺乏油脂則容易排便不順。

❷荷爾蒙失調

油脂及膽固醇都是構成人類荷爾蒙的重要原料，缺乏油脂容易老得快。

❸缺少飽足滿足感

油脂可以增加食物香氣，同時延長胃排空時間、增加飽足感。

8種高飽足感 、低熱量食物（按圖👇👇👇）

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❹骨質密度下降

維他命D能增加骨密度，但少了油脂會降低維他命D合成，進而造成骨質疏鬆。

❺皮膚乾燥、頭髮無光

缺乏油脂攝取，會減少脂溶性維他命吸收，導致潤滑度下降。

按圖了解最容易上癮的20種食物及成因︰

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吃對好油瘦身更有效 每周3次深海魚

「想要減重最好的方式，不是無油而是要吃好油！」高敏敏表示，平時可以多吃Omega-3好油，有助於降低體內的慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡，再加上Omega-3是人體無法自行製造，必須從食物攝取，吃對好油能夠降低體脂肪，幫助減重、瘦身更有效。

高敏敏建議，每周吃3次深海魚類，如鯖魚、秋刀魚、吞拿魚、三文魚，以及攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

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無油料理不是健康保證！攝取好油有4大好處，你不可不知

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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