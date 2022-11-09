寫實藝術 • 食畫展︳西多燒味沙嗲牛亂真！移民回味港美食最掛念…

移民外地成為近年香港人的生活話題，感覺似遠還近，周邊的朋友、同事近兩年紛紛移居英國、加拿大與台灣等。人在異鄉，相信偶爾會思念起香港獨有的風味美食，即使身在香港，有些時候鑒於刻下的悸動，食物佳餚喚起了難忘的記憶。一群藝術家攜手以畫筆說故事，呈現栩栩如生的香港日常美食，勾起溫暖與思念。我們附帶了相關食譜，一同分享美味。



【生活的記憶系列 - 某天的黃昏】-胡浚諺 油彩 木板 50x60 cm 2012 （Artspace K官網）

網民細數移民離港前必食

曾經有即將移民的港人在討論區問︰「有咩係離開香港前要食？」大家集思廣益列出離港前必吃美食，包括︰沙嗲牛肉麵、車仔麵、西多士、雲吞麵、燒味、魚蛋、燒賣、腸粉…不論離港前、移民後、選擇留低也好，總有兩、三樣香港美食植根心坎。相關文章︰移民英國港人思鄉 盤點「最掛住香港嘢食」 呢3樣公認掛念之最

寫實藝術•食 畫出溫暖回憶

Artspace K將於2022年11月3日至2023年1月29日舉辦「寫實藝術•食」畫展，聯同知名藝術家展出37件以日常食物、器皿等為主題的寫實風格畫作，其中就包括了沙嗲牛肉麵、車仔麵、西多士、雲吞麵…每幅活靈活現，幾可亂真。藝術家以扎實及精湛傳神的寫實繪畫技巧、細膩的觀察力來表達平凡食物所代表的溫暖與思念。

【叉雞飯】-鄧梓俊 木顏色 紙本 21x27 cm 2022 （Artspace K官網）

「寫實藝術•食」畫展策展人李宇涵期望，透過此次畫展四十多幅畫作，大家能從寫實藝術之美想像食物的滋味。展出作品運用不同的繪畫媒材，包括油畫、麥克筆（Marker）和木顏色在畫布與紙張上創作，各具美態，呈現不一樣的筆觸和質感。

至於，Artspace K董事長陳國慈女士分享，「民以食為天」，食物在日常生活中不可或缺，也是許多藝術創作常見題材之一。與飲食相關的藝術歷史源遠流長，譬如普普藝術結合流行元素，安迪·沃荷（Andy Warhol）的《金寶湯罐頭》系列，說明繪畫食物已融入在各式各樣的藝術和表達形式之中。

【沙爹牛肉麵】-鄧梓俊 木顏色 紙本 21x27 cm 2022 （Artspace K官網）

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【西多士】-鄧梓俊 木顏色 紙本 25x25 cm 2022 （Artspace K官網）

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【寫實藝術 • 食 畫展】展覽場地 （Artspace K官網）

【車仔麵】-鄧梓俊 木顏色 紙本 22.5x30 cm （Artspace K官網）

【乾炒牛河】-鄧梓俊 木顏色 紙本 21x27 cm 2022 （Artspace K官網）

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【雲吞麵】-鄧梓俊 木顏色 紙本 25x25 cm 2022 （Artspace K官網）

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【東坡肉】-李承溈 麥克筆 紙本 19.8x25.7 cm 2020 （Artspace K官網）

【臘腸煲仔飯】-李承溈 麥克筆 紙本 20.3x29.3 cm 2022 （Artspace K官網）

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【肉粽】-李承溈 麥克筆 紙本 16.5x29.5 cm 2021 （Artspace K官網）

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【蘿蔔糕】-李承溈 麥克筆 紙本 21x29.7 cm 2022 （Artspace K官網）

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【炒蛤蜊】-李承溈 麥克筆 紙本 18.5x26.5 cm 2020 （Artspace K官網）

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【烤草蝦】-李承溈 麥克筆 紙本 29.7x21 cm 2022 （Artspace K官網）

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【團圓】-李承溈 麥克筆 紙本 29.7x19.7 cm 2022 （Artspace K官網）

【寫實藝術 • 食 畫展】展覽場地 （Artspace K官網）

【寫實藝術 • 食 畫展】



展覽日期︰2022 年 11 月 3 日至 2023 年 1 月 29 日

時間︰上午11時至下午7時

地點︰Artspace K （香港淺水灣道 109 號影灣園商場G105-106）

藝術家︰梁晉嘉、歐陽國健、黃坤伯、李承溈、胡浚諺、鄧梓俊