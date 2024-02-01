雲吞麵食譜｜雲吞麵點解叫細蓉？包雲吞3下手勢包掂！切忌一鑊熟

撰文：鄒家鳳
出版：更新：

雲吞麵（細蓉）是香港人的Comfort Food，正如日本人的叉燒拉麵，香港雲吞麵舖百花齊放，小店出品間間不同，雲吞有大有小，湯底有濃有淡，麵質更可天壤之別，最近發現太子有間麵店，採用的鴨蛋麵又軟又彈全無鹼水味，大地魚湯底清香鮮甜……突然好想整一碗，一解為食之苦。
攝錄：詹郭敏、岑卓熹
剪片：潘諾兒

雲吞麵

雲吞麵，人人都算它為廣東美食，但據說是在唐宋年間從湖南傳來廣東，廣東人把它發揚光大，無論雲吞皮或餡料都改良不少，皮滑餡靚，有蝦有肉，但連分量也不同，為遷就當年勞動少、食量也少的西關大少，分量也減少，故雲吞麵還有另一雅稱「細蓉」。蓉是指芙蓉麵，即蛋麵，以鴨蛋做的最香軟彈牙。還有中蓉和大蓉。

細蓉：1個1両重的麵餅＋4顆雲吞。
中蓉：1.5個麵餅配＋6顆餛飩
大蓉：2個麵餅配＋8顆餛飩

雲吞麵

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煮一碗雲吞麵，雲吞、麵和湯底須獨立處理。雲吞餡由豬肉和蝦組成，加點大地魚粉可以提鮮，加點蛋漿可以添滑和黏度。包雲吞手法各有不同，甚至有人捏作一團不散便可。不過，要包出金魚尾般的雲吞也不難。

按下圖看清「三下手勢包雲吞」：

在粉麵店買麵，早已有一款「雲吞麵」，是鴨蛋製的幼麵，煮兩3分鐘便可。湯底，有人熬製大地魚和豬骨，味較濃，家庭懶人版，用上大地魚粉、雞湯和韭菜等煮好，淋在已排放好的麵和雲舌上即成。但切忌貪快，把雲吞和麵一起放在大地魚湯內煮，這樣雲吞皮上的粉末會令湯變稠、麵變𣲷，口感不佳，糟塌了雲吞。

雲吞麵食譜

健康小貼士：

一碗雲吞麵，以300克計算，約有350卡路里、7.89克脂肪、18克蛋白質和45克碳水化合物，相對一碟星洲炒米約1894卡路里，才是它的五分一，但作為主餐，就可能不夠飽了。

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食譜

雲吞麵（煲）
食材

雲吞皮約半斤、免治豬肉 200克、鮮蝦 200克、幼2個、韭黃少許、鮮魚湯500毫升、水200毫升、

調味：豉油1湯匙、大地魚粉3湯匙、糖 1茶匙、鹽 1/2茶匙、粟粉1茶匙、蛋液1.5湯匙
做法 1. 蝦去殼洗淨去腸，一開二或三。
2. 把蝦加入免治豬肉，下豉油、糖、1/4茶匙鹽、粟粉、1茶匙大地魚粉、蛋液拌勻成餡料。
3. 把餡料放在雲吞皮中央，對角摺上但不用對齊，塗點蛋液或水黏實，兩邊角也向中間摺入，同樣塗點蛋液或水黏實，呈雲吞形。
4. 燒一鍋水，放入雲吞，以中大火煮熟至浮面，不時攪拌免黏底，盛起瀝乾。
5. 麵煮好，放在碗中，加入雲吞。
6. 把魚湯和水煮滾，加入韭黃、餘下大地魚粉、1/4茶匙鹽調味，盛起倒入雲吞麵中即成。

 

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