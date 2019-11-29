【早餐熱量】盤點茶記粥店快餐包點卡路里　附減肥早餐建議超實用

想減肥的朋友，吃對早餐有助減肥成果。日常早餐的熱量，該吃多少較理想？茶餐廳、粥店、快餐店、麵包舖及中式包點店等提供的早餐熱量，究竟有多少？

減肥或控制體重，其中一個良好的方法是計算食物的熱量（即卡路里），當我們消耗熱量比攝取的多，便不容易致胖。參考香港衛生防護中心資料，從事文職的女性，每天約需1,800千卡，但個人每天熱量攝取需取決多項因素，包括年齡、身高、當前體重、活動水平、壓力指數及代謝健康等也影響熱量吸收，一般成年女士約需1,200-1,800千卡的熱量水平。

台灣營養師孫語霙建議，女性為360至480千卡，而男性為480至600千卡。（VCG）

據英國太陽報報導，英國公共衛生局（PHE）發布的飲食指南中，建議一天三餐之中理想的熱量分佈為早餐400千卡，午餐和晚餐是600千卡。而據台灣營養師孫語霙的說法，減重期間的早餐熱量攝取，女性理想為360至480千卡，而男性則為480至600千卡。

香港一般常見的英式早餐熱量已大約有689千卡。（lungmun_cafe IG）

不過，從現實來看，市面餐廳所提供的餐飲多超出建議範圍，我們集中以早餐來計，一般香港的茶餐廳、粥店及快餐店的早餐，往往已接近500或600千卡，除非自己煮早餐，或者只吃輕量的早餐，便較有可能在建議的400 千卡之內。

以下各圖片列舉香港一般常見的早餐選項，當中你了解自己日常所吃的早餐熱量嗎？

+ 32 + 31 + 30

從以上所見，我們一般以為較健康的牛奶麥皮，茶記所提供的，其實每份已大概有374千卡，你可能還會加配一塊白方包，或者有糖有奶的飲品等飽肚，如果常常食用而又缺乏活動消耗熱量的話，有可能導致體重上升。

茶餐廳早餐的熱量高，需減肥的人士要留心食物選擇。（資料圖片）

假如需要減肥及控制體重的人，還是建議自備簡單的早餐會較理想。

再看英國《太陽報》的提議，吃早餐時宜使用較細尺寸的碟，避免盛載過多的食物分量，享用早餐的時間亦宜拉長至少達20分鐘，有助大腦接收飽肚的訊號。此外，美國《預防》健康雜誌引述醫學博士的建議，談及到早餐不單只在於熱量數字，亦應包括多方面的均衡營養，例如是食用纖維（燕麥及全穀麥等）及蛋白質（雞蛋、牛油果及希臘乳酪等）也是早餐的關鍵成分，兩者有效幫助保持飽腹感，蛋白質更有助促進新陳代謝，它比其他營養素更容易分解和消化，使餐後卡路里燃燒多增加達35%。兩刊同時列出自製低卡早餐的提案，例子包括以下4項︰

參考資料︰英國《太陽報》/美國《預防》健康雜誌/台灣《今周刊》/香港衛生防護中心/香港麥當勞/Nutritionix