【蔥油蝦食譜】蝦似老人家長壽笑哈哈！過年必吃提升香味要加...

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-01-20 12:55

農曆新年、做節時少不了滿桌的美味佳餚，除了雞、魚等必吃之外，蝦也是不可缺少的食材之一。若然吃厭了豉油王蝦、茄汁蝦，不妨嘗試以下的蔥油蝦，不用勾芡、不用調配醬汁，只需大量的蔥及少量調味料便可完成！

蝦像老人家？

每逢農曆新年，桌上都一定有一碟蝦，因取其「笑哈哈」的諧音非常有意頭。在日本當地國民更認為蝦長長的觸鬚及彎彎的身子看起來像一位老人家，因此蝦在日本也象徵著長壽，代表希望能活到腰都彎了的年紀。

蔥油蝦食譜

蝦應該是全世界最易煮的海鮮之一，然而蔥油蝦更應該是最易煮的炒蝦菜式，因為完全不用任何勾芡技巧及比例，基本上把所有料頭先爆香，再把蝦炒熟，熄火灑上大量蔥粒，加蓋用餘溫把蔥焗熟便可，既保持色澤，亦能消除蔥的草青味。此外，整道菜式絕不能少了加酒這一個重要步驟，不管是米油或紹興酒都可以為菜式的味道大大提升。

蔥油蝦食譜

健康小貼士：

蝦含蛋白質、維他命A、B群、鈣等營養，蝦殼中亦含甲殼素，能有助預防骨質疏鬆。此外蝦還含有豐富的胡蘿蔔素和人體必需的8種氨基酸。不過蝦容易引起過敏，對海鮮敏感人士要留意。蒜蓉，炸過後營養會流失，但對於預防癌症、心血管疾病，抗氧化及延緩衰老等仍有一定功效。

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豉油王蝦食譜

攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：梁惠怡