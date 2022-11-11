牛油果油好處｜護心血管降膽固醇防中風5功效　煙點高油炸得唔得?

現代人的健康意識興、僅飲食習慣改變，就連炒菜的油都很講究。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



牛油果油是除橄欖油外也備受推崇的食用油，那麼牛油果油的功效與好處有哪些？跟橄欖油比起來誰比較健康？讓《Hello醫師》帶你一起探索。

牛油果油功效與好處（按圖）

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牛油果油的營養價值

牛油果油（Avocado oil）是由牛油果榨出來的植物油，牛油果本身是優良的油脂食物，因此在美食界相當受歡迎。

那麼牛油果油有什麼營養？牛油果油是由單元不飽和脂肪酸（佔60~70%）、多元不飽和脂肪酸（佔13~15%），以及少量脂肪酸（佔13~15%）所組成，牛油果油的高單元不飽和脂肪酸，可以降低體內的低密度脂蛋白膽固醇，也就是我們常常聽見的壞膽固醇。

若壞膽固醇一直累積在血管壁，長期下來會讓身體發炎，讓中風、心血管疾病的機率大增；而單元不飽和脂肪酸可以讓血管保持暢通，是對健康有益處的脂肪。多元不飽和脂肪酸的的亞麻油酸及次亞麻油酸可以稀釋血液濃度，降血壓及改善免疫系統功能，不過無法由人體合成，必須藉由食物吸收。

除了牛油果油之外，橄欖油、芥花籽油、松子、核桃等都是植物油，屬於不飽和脂肪酸；另一種飽和脂肪屬於動物油，主要是肉類、牛油、豬油。

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牛油果油功效與好處

看完了牛油果油的好處後，長期食用牛油果油會對身體有什麼樣的功效，一起來看看：

1. 含有健康的脂肪：如上述所提到，牛油果油有高單元的不飽和脂肪酸，能夠預防心血管疾病。

2. 豐富的維他命E：牛油果油擁有抗氧化能力的維他命E，可以有效清除自由基，預防中風，也能修復損傷的肌肉，提升運動表現。

3. 較多的葉黃素：牛油果有類胡蘿蔔素，其中葉黃素佔最大的比例，而牛油果中的葉黃素已經被證實能夠保護眼睛健康。

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4. 強化皮膚：牛油果的類胡蘿蔔素可以對抗紫外線（UV）和可見光的持續氧化，以及輻射傷害。

5. 冒煙點高：冒煙點是指加熱油之後產生煙的最低溫度，對健康的主要影響是油在此溫度時，成份出現變化，會變質冒煙並產生各種有害健康的物質或是致癌物。而牛油果油的發煙點介190°C~270°，適合多種烹飪手法。

除此之外，牛油果油也含有鉀、鎂，可以促進血壓的控制，抑制脂肪的吸收，減緩壞膽固醇的氧化速度。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：酪梨油功效有這麼多！預防心血管疾病吃它就對了！】

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