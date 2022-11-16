蔬菜冷知識｜按秘訣揀絲瓜墜手棄大條仍中伏！內行人揭1關鍵原因

買蔬果時難免會踩雷，可能是蔬菜吃起來很老，或是水果吃起來不甜。



日前台灣一名網友在Facebook上發文，表示自己照著秘訣挑絲瓜，結果還是失敗了，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友表示「產季」才是關鍵。【編按：台灣的絲瓜較粗和短，香港人習慣叫它「水瓜」；而我們熟悉的廣東絲瓜，學名叫「稜角絲瓜」，則是較長身，外皮上有十條明顯突起的梗。】

按圖看網友中伏經過、內行網友留言！👇👇👇

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日前一名網友在Facebook「家常菜」發文，原PO透露自己買絲瓜時踩雷了，平常都是挑手感重一點，盡量不要太大條的絲瓜，但這次卻失誤了。從照片中可以看見，絲瓜剖半後幾乎都是籽，而且看起來滿滿的纖維。對此，原PO寫道「為什麼今天的不大條，手感也重，但它卻好老，還有什麼挑選上要注意的地方嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「剛剛才被騙現在是產季，兩條小條絲瓜跟一小把快乾掉的芹菜100元（台幣），可是又不好意思轉頭走」、「我也不會挑，常踩到雷點，後來乾脆不吃了」、「我從沒奢望過」、「改買瓠瓜，最近的瓠瓜好像還可以」。

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也有網友分享挑選絲瓜的小訣竅，「皮要粗+蒂頭不要黑+拿起來有重量」、「蒂頭不要枯萎、尾部不要太白、外皮要粗糙有點沉，不要買太大條即可」、「瓜藤要粗、瓜條要長形圓桶狀、瓜身要有細毛、瓜條要沉，大概這樣」、「我婆婆說外表不能滑面」。

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最後，有內行人表示產季才是關鍵，台灣絲瓜主要產季為4至9月，「現在早已是秋瓜，夏天盛產的絲瓜好吃，秋瓜就算了」、「以前秋瓜不收割，繼續長就纖維化變成菜瓜布」、「秋瓜不好吃，籽很多」、「秋瓜都會這樣，我爸有種，最近採回來都長這樣」、「秋天的絲瓜不好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】