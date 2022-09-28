南瓜食譜｜青檸熱情果南瓜開胃菜酸甜爽口　南瓜刨片免汆水蒸煮？

每年夏天必做的開胃菜，7-9月正是熱情果盛產期，在產季結束前來製作分享做超簡單的開胃菜，冰在雪櫃超方便！想吃就吃！



台灣網友李佳慈在Facebook廚藝公社發文，分享青檸熱情果南瓜的做法。

青檸熱情果南瓜食譜（按圖）

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簡單的材料就可以變出香甜脆口的開胃菜！熱情果的香氣，酸酸甜甜，南瓜醃漬後也很脆口，好適合這炎熱的天氣呀～分享做法給大家！立馬去採購吧～

偷偷說…原本不敢吃南瓜的小公主，也愛上這酸甜的滋味，直説「太好吃了！」，因為完全吃不出是她最討厭的南瓜，哈哈！孩子們都超捧場的！百吃不厭！

材料：

南瓜：半顆（去皮後約450-550g）

熱情果：6～7顆

鹽巴：3小匙

砂糖：6大匙

檸檬：半顆（擠成汁備用）



做法：

1. 南瓜去皮去籽後，用刨刀刨成薄片，加入鹽巴抓拌均勻靜置約20分鐘殺青

2. 此時南瓜會出水先倒掉苦水後，用冷開水把南瓜片洗一洗，並瀝乾水分

3. 挖出熱情果果肉及湯汁放入和南瓜中，再加入砂糖及去籽檸檬汁一起拌勻，此時可以試一下甜度，如果不夠甜可以自行再加入砂糖調整甜度！

4. 最後全部放入乾燥的保鮮盒內並蓋上盒蓋，放進雪櫃冷藏醃漬一天以上（才會入味）即可食用



小叮嚀：

南瓜是生的，不用飛水，已經有加鹽殺青，可以直接醃漬哦！試試看！



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保存期限：

最好3-4天內吃完，每一次用乾燥的筷子或夾子，吃多少㚒多少，避免沾到水容易發霉！不過，應該放不了太久就吃完了！因為太好吃了！



簡單的開胃菜分享給大家，希望大家都能吃到美味的料理。南瓜也可以換成青木瓜，如法炮製即可！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】