蔬菜冷知識｜椰菜一黃一綠選哪個？蔬菜達人解迷思秒懂怎樣才新鮮

椰菜（又稱高麗菜）是常見的蔬菜，有著豐富的營養素，且用各式各樣的方式都能料理，是方便實惠，又符合許多人口味的蔬菜。而要怎麼挑選品質好的椰菜，更是有著許多竅門。近來日本媒體，就分享了一個挑選椰菜的技巧。



椰菜心一黃一綠 哪個較新鮮？

根據日本媒體《grape》報導，在超市負責蔬果部門的網友「tetsublogorg」，近來分享兩張椰菜的對比照片。畫面中可以看出來，左邊的椰菜顏色較淺且偏黃，右側的椰菜則呈現翠綠的樣子。對一般消費者而言，很可能會選擇右邊的椰菜。

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不過tetsublogorg卻說明，其實這兩張照片是同一顆椰菜。將左邊偏黃的椰菜在常溫中放置一天後，就會因為光合作用的關係，使得切口變成綠色，變成右圖的樣子。也就是說左邊黃色的椰菜，才是剛放沒多久，比較新鮮的椰菜。

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網友們紛紛表示「天啊！原來我一直以來都買反了」、「學到個實用技巧了」、「還以為黃色那顆才是放比較久的」、「而且黃色的比較甜喔」、「這下子在菜販買綠色高麗菜的人會變少吧」、「還有聽說芯小一點、菜葉密集一點、形狀沒歪掉的比較好」、「反正只是半顆，我在劣化前就能吃光了」。

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