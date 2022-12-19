糖尿病｜冬天進補4原則火鍋配料如何選防腎病變？吃藥膳前做一事

台灣二林基督教醫院內分泌科醫生林子健建議糖尿病人回診時，主動詢問正確吃藥膳的方法。



二林基督教醫院的大廳飄散藥膳香氣，就醫民眾和陪病家屬紛紛走上前，索取一小杯藥膳湯試飲。二基內分泌科醫師林子健說，糖尿病人的冬令進補飲食原則和糖尿病飲食原則相同，最好事先徵詢醫生，避免中藥、西藥交互作用而影響糖尿病情。

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每年11月14日是聯合國糖尿病日，二基當天在大廳舉辦「正確進補無油藥膳湯品示範和試吃」二基營養師馮淨愉等人演講「糖尿病患者如何快樂進補好過冬」，並介紹無油藥膳的配方與食材，現煮無油藥膳分享給到醫院看病的患者和陪病家屬，一邊聽演講，一邊吃美味藥膳，加強衛教印象。

營養師馮淨愉告訴民眾，冬令進補有「四要」，一少油、二少鹽、三要補充膳食纖維、四要選擇適當的藥材，肉類方面最好選用嘴邊肉、腱子肉、鯛魚和去皮雞，少吃火鍋料和炸過的豆腐、豆皮、肉圓，火鍋裏多放蔬菜，此外，糖尿病患者因服用降血糖藥物或使用胰島素，最好不要自行選用中藥材，以免中藥和西藥產生交互作用而影響藥效。

「每次年節之後，糖尿病患者的血糖控制不好，都推給年節必須大吃大喝。」二基醫院內分泌科醫師林子健說，冬令進補旺季又將來臨，十全大補湯、藥燉排骨、羊肉爐等都是常見的藥膳鍋，藥膳並非人人適合，尤其是需要飲食控制的糖尿病患者，食材種類、中藥材、調味料等食物都可能牽動血糖變化。

血糖控制不好易致腎功能退化

林子健指出，腎病變也是糖尿病常見的併發症，血糖控制不佳可能導致腎功能退化，無法正常排除鈉、鉀、磷離子，造成腎臟損傷，嚴重者可能需要洗腎，因此吃鍋物少量沾沙茶醬、豆瓣醬、甜辣醬等醬料，以免攝取過量造成血壓升高、水腫，腎臟負擔。

林子健建議，糖尿病患者吃鍋除了「四要」，不忘均衡攝取六大類食物，不忘定時定量，不亂服用來路不明的中藥材，如果想食用藥膳鍋，應詢問主治醫師該怎麼吃、吃些甚麼，只要遵守飲食控制，並搭配藥物治療，糖尿病患者也能開心吃藥膳進補，讓管理血糖不再是苦差事，還能減少發生併發症。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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