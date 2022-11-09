糖尿病｜長期孤獨者患糖尿病風險比一般人多2倍！要留心這些症狀

孤獨不只影響到心理層面，未來也可能是糖尿病危險因子。西挪威應用科學大學一項23萬人的大數據研究指出，長期孤獨的人得到第2型糖尿病風險，比一般人增加2倍。長期孤獨者得糖尿病風險，比一般人多2倍



長期孤獨者得糖尿病風險，比一般人多2倍

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在Facebook指出，西挪威應用科學大學副教授Roger Henriksen和挪威中部地區衛生局合作研究，使用23萬病人的大數據，分析他們20年的健康狀況，結果發現，長期孤獨者，在20年後得第2型糖尿病的風險增加有密切相關。而這些長期孤獨者，得糖尿病風險，比一般人增加2倍左右。

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孤獨跟糖尿病有什麼關係？

為什麼長期孤獨的人容易罹患糖尿病？黃軒提到，研究小組認為，「社會參與」是可能會對健康產生影響。例如，人際關係不錯的人，可以從朋友或同儕中，獲得良好互動關係，並獲得建議，這能減輕生活壓力，體內受到的壓力也會減弱，對於日後健康是有正面的影響。

研究小組推測，有些社會關係較低者，人際關係不是很好的人，長期處於一個人孤獨的高壓下而不自知，在20年之後，這些人得到糖尿病的風險，卻是一般人的2倍。

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除了「三多」，糖尿病症狀還有哪些？

從上述研究結果，除了增加社會互動減輕壓力，你可知道，一般糖尿病發病初期，多數的人是沒有症狀的，除非做健康檢查，否則不易發現。台灣國民健康署也提醒，糖尿病若沒有控制好，病情會隨時間加重，血糖可能逐漸升高，可能會有三多（吃多、喝多、尿多）、疲勞、體重減輕、視力模糊、陰部搔癢或傷口不易癒合等症狀出現。

依台灣國民健康署調查顯示，約有1/4的成人處於糖尿病前期（空腹血糖值介於100～125mg/dL），此類族群在1年之後約有5～10％可能進展為糖尿病。

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台灣國健署表示，要阻斷惡化成糖尿病，一定要靠改善不良的生活型態，如肥胖、腰圍過粗、不健康飲食、不運動、吸煙等才有辦法。而糖尿病為台灣人前5大死因，糖尿病所引起的合併症包括腎臟病變、大（小）血管病變、神經病變及視網膜病變，帶來嚴重的健康威脅不可輕忽。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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