防疫食譜｜長期海鮮素減新冠重症風險59%！地中海海鮮湯增免疫力

降低新冠肺炎輕症變重症的風險，多吃地中海飲食是個不錯的選擇，因為含有大量海鮮及多種蔬果，充滿多元的營養素。



台灣主廚潘瑋翔帶來這道「地中海海鮮湯」，不僅喝起來清甜爽口、滑順綿密，搭配豐富的海鮮食材一同享用，幫你抑制發炎反應、顧好免疫力。

地中海海鮮湯食譜（按圖）

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材料：

鱸魚片、蛤蜊、章魚腳、魷魚、草蝦、牛茄、洋蔥、去皮蒜頭、紅蘿蔔片、西芹、橄欖油、月桂葉、意式綜合香料、巴馬臣芝士、海鮮上湯（以魚骨、蝦頭、蝦殼熬製）

做法：

1. 將大量橄欖油倒入鍋中，放入洋蔥及番茄、蒜頭爆香；接著加入西洋芹、紅蘿蔔炒軟炒香。另可事先準備一湯鍋，將魚骨、蝦頭、蝦殼加水熬成海鮮高湯備用。

2. 加入迷迭香、月桂葉、意式香料粉增添風味，待香氣出現後，放入蛤蜊及海鮮高湯一起熬煮，煮至出味，約3到5分鐘；最後放入魷魚、章魚及蝦肉，煮滾後即可起鍋。

小貼士：

台灣主廚潘瑋翔提醒，番茄先放下去油炒，可以將茄紅素、脂溶性維他命炒出來，若想要番茄味及顏色濃一點，可再自行加番茄糊或番茄醬；章魚腳跟魷魚因為比較容易熟，所以不要這麼早放。

此外，湯頭好不好喝，取決於高湯好不好喝，魚骨、蝦頭及蝦殼是很好熬湯的天然材料，在買鱸魚回家時，可以請老闆幫忙把魚肉跟魚骨分開，比較方便處理。

研究指長年吃海鮮素新冠重症風險降59%

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，外國有研究顯示，長年吃海鮮素的人，在得到新冠肺炎後轉為重症的風險比一般人降低59%，推測可能與海鮮的營養素有關。海鮮含有助於增強免疫力的礦物質硒及鐵，尤其富含鋅，可幫助病症加速痊癒及減緩症狀，大蒜也含有鋅。鼓勵大家多食用天然健康的食材，攝取各式各樣蛋白質。

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