健康陷阱｜紅豆屬澱粉芝麻糊含油脂　營養師揭6種養生甜品勿過量

市面上許多養生甜品，但是這些就真的比較健康嗎？營養師表示，養生甜品大多是使用膳食纖維、維他命、礦物質的原型食物製作，大多數人尤其長輩會誤以為健康就能多吃，但其實這樣會不小心攝取過多多餘的糖。



台灣營養師何沂霖在Facebook分享，購買養生甜品的人，究竟是因為看到養生還是甜品而去購買，吃甜品沒有錯，但是要了解原型食物本身是沒有這麼甜的，我們吃到的甜味都是額外添加的，因此何沂霖指出6樣聽起來養身，但是要注意的養生甜品。

6種要注意的養生甜品（按圖）

+ 13

紫米芋頭糕

紫米跟芋頭都是屬於全穀雜糧類，芋頭 55公克約為一份澱粉（含15公克醣類），未煮熟的紫米20公克約為一份澱粉（15公克醣類），55公克的芋頭做出來的芋泥，大概就是一個湯匙的量，吃一份紫米芋頭糕，4-5份全穀雜糧是跑不掉的，加上會加入至少50公克以上的砂糖去製作，因此不只要把它當成澱粉替換掉一些正餐的主食，精緻糖的部分含量不少，所以也是不要攝取過量。

紅豆紫米湯、綠豆薏仁湯

何沂霖表示，許多人認為紅豆、綠豆是蛋白質，其實它們是澱粉，薏仁跟紫米也是澱粉食物，未煮熟的綠豆、紅豆大概25公克是一份澱份，未煮熟的薏仁大概20公克是一份澱粉，自己有煮過的話就會發現以為已經加了很多糖，結果喝起來還是不太甜，就知道外面加多少糖。

黑糖番薯薑湯

薑裡面富含薑辣素、多酚，可幫助抗發炎、提升免疫力，通常為中和薑茶的辣度，大部分會加入黑糖，何沂霖指出，不論是白糖還是黑糖，基本上都是由甘蔗而來，只是加工、精化程度的差別，雖說真的黑糖含有的礦物質鈣、鉀是有稍多一些，但他本身還是糖，所以不要再被冠上手工、手炒、天然的黑糖給矇騙，另外番薯55公克約等於一份全穀雜糧類，所以在吃的時候就要調整一下正餐的主食量。

相關文章：去濕飲食｜薏米消水腫凍飲甜品6種食物易濕重 這2類水果唔食得？

+ 3

燉奶

許多民眾認為燉奶就是奶，何沂霖表示，一般商家會額外加水果、黑芝麻或紫米，這樣一份甜點有吃到水果或者紫米，就必須減少正餐攝取的水果及全穀雜糧類，此外也是有加糖的食品，有些會淋點蜂蜜等，所以直接喝牛奶還是最好的攝取乳製品方式。

黑芝麻糊

黑芝麻糊的成分不是只有黑芝麻，還會加入米飯等澱粉，才會有稠度，有些為了有更香濃的風味會再加入花生醬，黑芝麻屬於好的油脂，有豐富的維他命E可增加抗氧化力，也含有礦物質鐵、鈣等，黑芝麻大約10公克為一份油脂。

銀耳蓮子湯

白木耳的多醣體可提升免疫力、且富含膳食纖維可幫助腸胃蠕動，增加飽足感，且木耳在六大類中屬於蔬菜類。

何沂霖提醒，養生甜品相較蛋糕、泡芙等精緻糕點是較好的選項，這類甜品都是用健康、原型食物去製作的，撇除額外加的糖，本身就不是壞東西，偶爾當成甜點是不錯的，千萬要注意別因為健康就無限制的攝取吃下比想像中更多的糖份。

延伸閱讀：

代謝率UP！幫助減肥的12種「燃燒系食物」 讓你越吃越瘦！

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」