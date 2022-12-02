早餐多士食譜｜牛油厚多士做多步升級Cafe水準　九宮格為何關鍵？

牛油多士可謂最簡單常見的多士食法，單是茶餐廳早餐、常餐都一定會食到，而偏偏有些Cafe，卻可以將這款多士賣貴幾倍。明明自己做多士零難度，以下就分享一個牛油厚多士食譜，除了必須使用厚多士外，最關鍵一步就是劃九宮格！



日本網站Delish Kitchen曾分享一個牛油厚多士食譜，雖然材料只是普通一塊方包和牛油，卻造出媲美咖啡廳的水準。版主大讚這個食譜，更表明：「只需一步即可輕鬆打造一個檔次！」「美味到爆炸的多士！」這個方法後來亦在twitter等流傳，不少人也照著做。

請看下圖睇九宮格牛油多士食譜的做法：

九宮格牛油多士食譜



材料：

厚方包1塊

有鹽牛油10克



做法：

1.在厚方包上切四刀成「九宮格」狀，深度大概是方包的一半，不要把它切斷。

2.方包放入多士爐或焗爐，烤約1分鐘。

3.塗上一半的有鹽牛油。

4.再烤1分鐘。

5.最後，塗上剩餘的有鹽牛油。



為什麼要焗2次？

雖然這款多士要焗兩次，但筆者試完就了解為何要這樣做，因為焗到微暖時塗牛油，牛油會更易融化，滲透到九宮格中間的縫隙，多士更加美味。而焗至金黃色後，再塗上剩餘牛油，外酥內軟、富牛油香氣的厚多士，確實讓人垂涎。

原作者標榜這多士2分鐘有得食，但筆者實試過後認為烤多士的時間有待商榷，或需按實際情況調整。筆者用的多士爐只得一個固定火力，而原作者的多士爐，火力則由攝氏100度至280度，他是用攝氏280去烘多士，才能1分鐘焗好。若你的多士爐火力較弱，便要酌量調節時間，例如烤第一次時，至少要烤到多士微暖，烤第二次時，則要烤到多士金黃色和脆身。為了得到最理想效果，我第一轉烤了3分鐘，第二轉則5分鐘，各位可依據自家焗爐的火力參考一下。

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以下再分享多幾個免焗多士食譜，即使你沒有多士爐，也可用平底鑊或氣炸鍋等做好，作為早餐或下午茶也是適合不過。

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資料來源：Delish Kitchen