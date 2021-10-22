西多士食譜｜一口咖央西多士椰香撲鼻　金黃香脆關鍵係唔用雞蛋！

咖央西多士，是咖央醬與港式西多士的結合而成的香口小吃，比起用花生醬製作的西多士，咖央醬帶有椰香及蛋味，令西多士的味道更上一層，再者原來有一種材料非常關鍵，能令西多士更金黃香脆！
西多士外脆內軟，曾經更是網上問卷調查「至愛港式飲品小食」的頭三甲。傳統的西多士夾心餡是以花生醬為主，但更年愈來愈多變化，當中以咖央醬最受歡迎，皆因其味道相對沒花生醬油膩，心理上的罪惡感自然減半。咖央醬本是在星馬普遍的食用醬料，由斑蘭葉、雞蛋、椰糖及椰奶製成，因此味道帶有蛋香和椰香，不過由於製作過程繁複，筆者選用了現成的咖央醬。此外，製作西多士的蛋漿是非常重要，對比雞蛋選用鴨蛋的效果更香脆、更金黃，強烈建議自製西多士時一定要用鴨蛋！
健康小貼士：
西多士素來都予人熱量高、脂肪高的感覺，而自製的咖央西多士，整體用油量會較少，咖央醬、牛油和糖漿的分量也能自己控制，肯定會較健康。
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攝錄：陳嘉杰、鍾瑞龍
剪接：鍾瑞龍
咖央西多士（煎／Pan-fry）
2人分量 1級難度 20分鐘
材料：
厚切麵包4片
鴨蛋1-2隻
咖央醬 適量
牛油10克
糖漿適量
油適量
做法：
1. 將厚切麵包去皮，切成一口大小。
2. 先在一塊麵包塗上咖央醬，再把另一塊麵包蓋上成三文治。
3. 鴨蛋拂勻，加少許油拌勻成蛋液。
4. 把三文治浸泡於蛋液2分鐘，確保兩面連邊位都吸滿蛋液。
5. 中火燒熱油鍋，放入蛋液三文治，半煎炸至兩面及四邊金黃，取出。
6. 放入牛油，淋上糖漿即成。
不失敗秘訣：
* 用鴨蛋取代平日的雞蛋蛋漿，效果更金黃香脆。
* 麵包不需在蛋液中浸太久，以免過軟甚至濕得變爛。
* 蛋液加少許油，煎出來的麵包更油潤不太乾。
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