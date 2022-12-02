蔬菜冷知識｜佛手瓜來由與抱得美人歸有關？挑選4原則愈重愈好

今天介紹一個特殊的「佛手瓜」，擁有雙屬性是水果同時也是蔬菜，外觀看起來有時像極了番石榴，有時看起來真的像佛手。



它是一種葫蘆科的植物，很多人會跟柑橘屬的佛手柑搞混，雖然都是佛手，外觀還是有很大的不同，佛手柑比較像觀音菩薩的蓮花指，佛手瓜比較像是問訊時的合掌狀，被認為是有福分的植物。

佛手瓜挑選原則（按圖👇👇👇）

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佛手瓜名字來由傳說

相傳佛手瓜的故事是發生在鳳陽這個地方，因為富足而導致鳳陽人都墮落，觀音菩薩來此化作一名美女子，揚言誰可以將金銀拋到她身上就嫁誰。

結果整個鳳陽的金銀都丟光了，也沒人抱得美人歸，導致鳳陽人開始貧困了起來，呂洞賓擔心再這樣下去百姓都要餓死了，於是喬裝百姓丟出一錠銀子，終於丟中了美女子的手上，美女子便割下雙手與呂洞賓化做白煙消散了，而割下來的雙手也飛向樹上化成了果子，這就是最早《美顏直播打賞》的故事了！

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佛手瓜口感清脆，果肉炒起來有點像蒲瓜，吃起來有一絲絲的清甜感，鮮少主婦知道怎麼料理，在外面合菜可能常吃卻不知道，通常跟蝦米爆蒜快炒一波，剛呼一點的會在佐鹹蛋黃快炒，也常常用在素湯裡面喔。

挑選原則：

1. 外觀光滑有光澤，不要變黃水傷。

2. 果肉硬朗，飽滿充實。

3. 拿起來比看起來重的好，愈重愈好。

4. 淡淡清香的正常，有發酵味或酒味的不要挑。



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佛手瓜素肉絲炒蛋食譜

社員回覆：「長知識了，希望多多分享蔬果類知識。謝謝」、「這個真的便宜又好吃....有一次去六龜看到一台發財車停在路邊上面有佛手瓜，立刻問可不可以買一顆才20（台幣）超大顆.....」、「切片清炒就很好吃」、「佛手瓜雞湯，很清甜好喝」、「上次在老街買過一次後，從此愛上它」。

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