冬天飲食｜菠菜西蘭花護膚防手腳凍冬天宜吃4蔬菜　這1種生食更佳

時序進入冬天，俗話說：「夏天吃瓜、冬日吃根」，冬天有許多盛產的蔬菜。



醫師表示，當季蔬菜除了好吃以外，還有豐富的營養素可應對冬天疾病，包括白蘿蔔、菠菜、西蘭花、抱子甘藍等，都是冬天的好食材。

適合冬天吃的4種蔬菜、白蘿蔔挑選秘訣（按圖👇👇👇）

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台灣牙醫師黃文龍表示，從健康觀點，可以挑選以下4種蔬菜，應對冬日的疾病：

1. 白蘿蔔

含有能協助腸胃運作的消化酵素，有「天然的消化劑」之稱。但加熱到80度以上就會破壞酵素，建議生食較佳。

2. 菠菜

菠菜含有β-胡蘿蔔素、維他命A、維他命C、維他命E、葉酸、草酸、鐵等成分，維他命A可以提高抵抗力，β-胡蘿蔔素則能保持皮膚濕潤，防止病毒入侵。

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3. 西蘭花

西蘭花含有大量鐵質及維他命A，可幫助抵抗病毒。

4. 抱子甘藍

含有維他命B6，可防止手腳冰冷，且富含膳食纖維，能促進排便排毒。

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白蘿蔔這樣挑最好吃

台灣農糧署也曾在Facebook發文分享，挑選白蘿蔔時可掌握3句口訣「皮白又帶葉，光滑不過裂，沉重夠清脆」，代表白蘿蔔新鮮、水分充足且足夠成熟。而白蘿蔔最常出現皮裂、苦味、蓬心、腹黑等4種情況。

若出現「皮裂」，即表皮出現小裂縫，有可能是成熟期土壤水分含量變化太大導致；當裂口乾燥無腐爛，可以用削皮器刮除表皮及裂縫即可食用。苦味是生長期遭遇逆境引起，可以食用，不會影響身體健康。若切面出現空洞「蓬心」，則大多是過熟或過晚採收，也可以食用但口感較差。不過，若出現腹黑，也就是切面出現藍黑色（條）斑，有可能是生長期間缺少營養或感染黑腐病菌絲等，為求保險起見應儘速丟棄不可食用！

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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