滷肉食譜｜燉滷肉配豆乾不油不膩食慾大增　1招連皮豬肉更易切？

社員Mia HSU在Facebook廚藝公社貼文：手切滷肉豆乾。



材料明細：

- 帶皮五花肉條-600g：1條

- 白豆乾：4塊

- 洋蔥：1/4顆

- 五香粉：適量

- 白胡椒粉：適量

- 醬油：適量

- 醬油膏：適量

- 二砂糖：少許



「手切滷肉豆乾」食譜（按圖👇👇👇）

+ 18

做法：

1. 將帶皮五花肉條切細長條狀，可事先冷凍，在半冷凍的狀態下比較好切。

2. 將五花肉條川燙一下，用過濾水將浮渣洗淨。

3. 炒鍋內不加油，乾鍋放入洗淨的五花肉條，開中小火開始乾炒拌炒，炒出香氣和逼出豬油，撈出大部分的豬油放在乾淨的容器裡，之後可以拿來炒青菜喔！要小心不要炒過頭，不然瘦肉的部分會變得乾硬。

4. 將豆乾切丁，放入鍋中。

相關文章：滷肉食譜｜滷五花肉簡單家常菜好下飯 剩餘滷汁如何多做1道菜？👇👇👇

+ 13

5. 在鍋中加入少許的二砂糖拌炒一會兒，再加入五香粉、白胡椒粉、醬油、醬油膏，拌炒均勻出香氣。

6. 將鍋中炒料移至到燉鍋中，加水淹蓋到食材的高度，煮滾後轉小火燉煮1.5個小時左右，期間試吃看看味道，增添醬油量調整到自己最喜歡的鹹度。

7. 切洋蔥丁，放入燉鍋裡，適時增添一些水量繼續燉煮半個小時，關火燜一個小時，如果等不及要開吃也可以。

8. 美味香噴噴的手切滷肉豆乾就完成啦！肥肉不油不膩，帶點黏答的口感，燉愈久口感愈軟糯，美味無比。

這道滷肉可以讓我女兒吃兩碗飯，若家裡的孩子食慾不振，務必要試試看！！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】