打邊爐｜吃火鍋最討厭加什麼料？台網友點名最不能接受這個食材

天氣慢慢開始轉涼，又到了最適合吃火鍋的季節，火鍋不但湯底有多種選擇，能搭配的食材更是五花八門，對此就有一名網友好奇發問，大家覺得火鍋裡最不該出現的食物是什麼？貼文一出引發網友熱烈討論，更一面倒點名1樣食物。



吃火鍋最討厭加什麼料？網一面倒點名它

一名網友Facebook社團「爆廢公社二館」發文詢問，大家覺得火鍋裡頭最不該出現的食材有哪些？並點名自己最無法接受的就是「芋頭」、「南瓜」，貼文曝光後，引發不少網友共鳴，許多人都認同表示「芋頭和南瓜，朱古力和珍珠都比他們好」、「你有看過壽喜燒變南瓜濃湯嗎…」、「芋頭南瓜＋1」、「芋頭、南瓜、蟹味棒，如果出現在火鍋，建議直接倒廚餘桶」。

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綜觀網友回覆，最多網友點名芋頭，認為芋頭應該作為甜食，「我愛芋頭，但它千萬不能出現在火鍋」、「芋頭就該做成甜點」；除此之外，不少人點出芋頭會讓湯底變得混濁，「我不能接受湯頭黏糊糊」、「芋頭煮火鍋超噁心的，像廚餘一樣」、「湯都糊了」。

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其他網友也點出自己心目中的地雷食材，「加工食品」、「丸子類」、「魚板、鑫鑫腸（類似芝士腸）真的很不應該出現」、「麻糬」、「豆皮…加下去油味毀整鍋」、「絲瓜，一個不小心遺忘就變成像鼻涕一樣的存在」、「魚皮、蒟蒻、瓜類」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吃火鍋最討厭加什麼料？網一面倒點名1樣地雷食材，看到直接倒廚餘】