痛風飲食｜常吃火鍋停經後痛風高危！薯仔粟米4類食物中和尿酸

人們熱愛燒烤、火鍋，尤其近年放題盛行，不論四季、愈熱愈要吃。肉食、海鮮甚至是飲料、啤酒無限供應的誘惑，總讓不少上班族下班後就放縱大吃。然而，不少人卻因此吃出問題。由於火鍋涮煮食材後的高湯、紅肉、海鮮、啤酒甚至是手搖飲，都是高嘌呤（purine）飲食，大吃後的隔天可能就會出現尿酸過高、半夜裡被痛醒、無法行走的急性痛風現象。

文：Karen Lin 資料查核：Hello 醫師



不要以為不會痛就沒事，就算沒有立即發作，因尿酸過高所產生的結晶，也會沉積在關節處，待天候變化、四肢末端循環變差時，痛風就又會找上門！究竟應該如何避免痛風發生？又該吃什麼才能緩解痛風？《Hello醫師》彙整出下列飲食，幫你遠離痛風好給力！

忌吃！按圖看清誘發痛風症的8大類食物︰

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痛風知多少：好發於40歲以上男性、高嘌呤飲食成主因！

男性40~60歲 女性停經後易痛風

根據台灣台中中國醫藥學院附設醫院之免疫風濕過敏科醫師黃春明之研究顯示，高尿酸血症之盛行率在成人男性約為17.3%-25.8%，而台灣全人口之盛行率則約為0.16-1.6%，並多好發於40~60歲的男性，女性則多發生於停經後；也因近年飲食習慣改變，如今痛風人口更有年齡下降的趨勢。

痛風是關節炎的一種，主要因體內尿酸過多或排泄尿酸時受阻，導致尿酸鹽過多並沉積於血液和組織中。由於尿酸是嘌呤的代謝物，若愈常攝取高嘌呤食物，在體內合成為尿酸，當尿酸值愈高、沉積於體內的時間愈久，就愈容易引發痛風的發生。

當痛風發生時，即引起關節發炎、疼痛、腫脹等不適，其中又以足部關節發生率較高， 踝關節次之。其餘如足背、膝關節，或於全身各處的關節也都有可能發生。

4食物遠離痛風（按圖）▼▼▼

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4大高嘌呤飲食要避開 內臟、酒精不能碰！

高嘌呤飲食誘惑無所不在，唯有避開或降低攝取量，才不會誘發痛風地雷發作：

- 內臟：如肝、腸等內臟

- 海鮮：小魚乾、甲殼類海鮮如蝦、蟹、貝類

- 肉汁：如濃湯、高湯、雞精等經長時間熬製的湯品

- 酒精、飲料：啤酒、手搖飲



4大類低嘌呤飲食這樣吃！

若想緩解痛風，也需從日常飲食著手，尤其針對常需加班應酬飲酒的上班族，代謝不佳且久坐不動的外食族，還有愛好海鮮肉食的愛吃族，都應轉而慎選低嘌呤飲食並以飲水取代手搖飲，讓尿酸藉由尿液排出體外，並透過定期運動、定期檢查尿酸值或泡澡增加代謝功能，就可與痛風和平共存。

其中低嘌呤飲食種類因所含的嘌呤較低，平時可多食用。 其中每份100公克中僅含有0~25毫克嘌呤，可區分為下列4大類：

- 五穀根莖類：粟米、薯仔、小麥、糙米、糯米、冬粉、意大利麵

- 肉蛋類製品：雞蛋、鴨蛋、皮蛋、豬血

- 蔬菜：洋蔥、番茄、椰菜花、芹菜

- 奶製品：各種牛乳及奶製品



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芹菜籽成新寵：中和尿酸、遠離痛風

而其中又以芹菜的營養價值相對廣泛；根據台灣衛福部食品藥物管理署研究顯示，西芹與台灣本土芹菜2者的熱量相去不遠，本土芹菜100公克有27大卡，西芹則是11大卡。然而，本土芹菜的β-胡蘿蔔素與維他命C幾乎是西芹的50多倍，營養價值更高，對養生者來說，選吃「本土芹」可說是事半功倍！

但由於現代人外食居多，當難以補充相關營養時，亦可透過坊間芹菜籽相關營養補充品也是相當好的選擇，快速有效地幫助現代忙碌的上班族更有效率地緩解痛風。適量攝取芹菜籽不但可抑制影響血液尿酸值的黃嘌呤氧化酶（Xanthine Oxidase）活性，並可減少自由基氧化傷害而達到抗發炎與疼痛的作用。

另外，芹菜籽亦可中和體內高濃度尿酸、調降血壓，並強化代謝循環力，間接協助體內循環正常運作，作為日常養護亦有絕佳幫助，從此毋需擔心痛風來襲。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：台灣男性痛風盛行率平均遠高世界5倍以上： 4大飲食降普林、芹菜籽油超給力！】

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