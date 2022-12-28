茼蒿營養｜防抽筋減飯後血糖升皇帝菜4大好處　1種人慎食勿過量

茼蒿（又稱皇帝菜）是冬季必不可少的絕佳蔬菜，不僅美味營養價值也很高，料理方式還很多元，是受到眾人追捧的「明星蔬菜」。



醫師提醒，茼蒿雖然富含多種的營養素可以保養身體，但鉀含量也非常高，部分患者需要注意攝取量。

茼蒿營養4優點（按圖👇👇👇）

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茼蒿營養價值高又值盛產季

盛產於每年10月至隔年4月的茼蒿，不但能促進代謝，還有提振精神的作用，無論是用油清炒，還是下入火鍋當配菜都十分美味。台灣台安醫院營養師劉怡里建議，茼蒿的葉子嬌嫩不易保存，在買回家後，最好儘速食用，可先以紙巾壓乾葉片水分，再放入塑膠袋中放置於雪櫃冷藏，並在1、2天內食用完畢。

茼蒿有4優點 腎病患者須注意

台灣中山醫學大學附設醫院牙醫師劉馥萱列出茼蒿的4個優點：

1. 幫助減重

茼蒿含有綠原酸，可減少飯後血糖上升，還具有低熱量且高飽足感的特性，是減重時的好選擇。

2. 抗氧化

茼蒿含有各種維他命、類黃酮與類胡蘿蔔素，可清除身體多餘自由基，降低許多疾病的發生率。

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3. 避免抽筋

茼蒿中含有許多鉀，鉀是肌肉收縮和神經傳導的必需營養素，可避免抽筋。另外，鉀也可預防橘皮組織產生、中風、高血壓等疾病，但有腎臟疾病的患者，須注意鉀的攝取量。

4. 護骨質顧記憶

茼蒿含有相當多維他命K，研究顯示，缺乏維他命K和骨質疏鬆有關，且維他命K也能增強年長者的記憶能力。

茼蒿不宜煮太久

營養師提醒民眾，茼蒿的葉子容易夾帶泥沙和農藥殘留，在清洗時，應先將葉子一片片剝開，以流動的水清洗葉片數次，再用手將茼蒿撕成所需大小即可。另外，醫師也建議，在烹煮茼蒿時別煮太久，以免茼蒿葉氧化、變色或變黑，反而會讓營養流失。

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