芝麻營養｜冬天養腎多吃黑色食物　吃黑芝麻糊補血烏髮兼養顏

「心血管疾病」是冬季最可怕的敵人。台灣台南奇美醫學中心中醫部部長許欽中提醒，冬季養生應該著重「精氣內聚」，以滋養臟腑。



建議飲食原則，可挑選滋陰補陽兼補腎食材，如芝麻、黑豆、蔥、蒜、木耳等天然食材；運動可選擇太極拳、氣功等。

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在《黃帝內經》稱心為「君主之官」，足見心在五臟六腑之中的重要性。心是生命的主宅者，統領著各個臟器，讓它們互相協調，一同完成這種複雜的生理活動，共同維持人體的生命運轉。心血管疾病是指心臟及血管的疾病，又稱循環系統疾病，常見原因是動脈粥狀硬化導致血管引發血流不順，進而造成心臟及周邊血管病變，像是心臟病、中風、高血壓及心肌梗塞等疾病。

另外，台灣鮮享農YA - 農糧署Facebook粉專更分享了吃芝麻的大小事！讓大家知道黑白芝麻怎麼料理！芝麻的在平日大家的飲食生活中常常出現它的身影！天熱吃的涼麵要加胡麻醬，冬令進補、生產後坐月子都會吃麻油雞，炒菜可以加胡麻清油增添風味，吃水餃加點香油使沾醬提香更美味。逢年過節更是要吃芝麻湯圓！鬆軟香甜的麻粩更是供桌上重要的點心供品！

神明聖壽、重陽祭祖也拜麻粩（傳統米製品）！有長壽的意思「吃麻粩，吃得老老老」。芝麻含有豐富的膳食纖維、維他命B、E以及鈣、鉀等微量礦物質是很營養健康的食物！

一天的活力可以從芝麻開始，冬天的早餐可以吃了芝麻糊搭配芝麻燒餅跟香甜芝麻包子營養吃補又健康！

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為什麼冬天要喝黑芝麻糊？

中醫認為，春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎，四季養脾胃。所以冬天是一年中最佳的養腎時節，冬季養陰補腎，應注意補腎養肺潤燥，最好用藥膳等藥食結合的方式。所以在五行中，冬天要多吃黑色食物養腎！

俗話五色養五臟，黑色入腎，從中醫角度來講，補腎宜吃黑芝麻、黑豆、黑米等黑色食品，冬季飲食宜多溫少寒，人們應多食用具有溫熱性質的食物，少食用寒涼生冷食物，特別是中老年脾胃虛弱的人，早餐宜食溫熱的流質食品，暖胃易消化，更有利於和中益胃生津。

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百穀之冠黑芝麻作為藥食兩用的食物，古人就十分推崇將黑芝麻與其他藥食搭配，通過一定的製作方式，可以收到更好的養生延年作用，可為現代所借鑑。古代養生學家陶弘景曾強調，八谷之中，惟此為良，仙家作飯餌之，斷谷長生。可見，黑芝麻是每個人身邊的養生妙品。

儘管黑芝麻的食用方式有很多種，但幾乎都是要至少要炒熟了或者磨成醬或粉，才更利於人體吸收，製作成黑芝麻糊食用是其中的一種。黑芝麻糊能補血、潤腸、烏髮，尚有美容養顏的功效，為養生者所喜好，還可加入花生、核桃、紅棗，或者加入鈣、鐵等元素，使得營養更加豐富。

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