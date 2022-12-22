水果冷知識｜女生多吃提子車厘子可補血？營養師破解3大水果迷思

一年四季都可以吃到美味的水果，但是對於水果，大家總有一些似是而非的概念，像是女生要多吃提子、車厘子才會補血？補充維他命C靠檸檬水？



對此，台灣營養師郭彥廷特別破解關於水果的營養迷思。

水果營養迷思（按圖👇👇👇）

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迷思：女生要多吃提子、車厘子才會補血？

台灣營養師郭彥廷指出，過去觀念中深紅色、深紫色的水果被視為補血、補鐵的食物。不過事實上這兩種水果的鐵含量並不高，紅提子每100g，含鐵量為0.2mg、車厘子每100g含鐵量也是0.2mg。成年男性每日鐵需求量為10mg、女性為15mg。台灣女性的鐵攝取量容易不足，建議想補鐵更要選對食物。而吃紅肉搭配高C含量的水果、蔬菜，是最佳的補鐵組合。

1. 鐵質吸收度：動物性來源大於植物性來源。

2. 鐵質豐富的肉類：內臟類（豬血、豬肝等）、文蛤、豬肉、牛肉、雞蛋。

3. 鐵質豐富的蔬果：紅莧菜、紅鳳菜。

4. 促進鐵質吸收：維他命C。



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迷思：補充維他命C靠檸檬水？

許多人認為檸檬是美白冠軍，可以補充維他命C。郭彥廷說明，雖然柑橘類水果確實是維他命C前段班。不過認真比較起來，以100g水果來說，檸檬維他命C含量僅34mg，真正前三名其實是番石榴（120.9mg）、釋迦（99mg）、龍眼（95.4mg）。另外，奇異果、士多啤梨、聖女小番茄也很讚。

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迷思：水果不能飯後吃，會堆在胃部上層，反而在肚子酸敗？

郭彥廷解釋，胃會蠕動將食物與胃液均勻混合，胃液含有胃酸，具有殺菌的功能。胃部的消化不是一層一層消下去。而是被充分混合、消化，所以不會「堆在上層」。此外，在肚子中酸敗更是大錯特錯！胃液含有胃酸、蛋白酶、黏液、內在因子，胃酸具有殺菌功能，因此根本不會出現在胃裡酸敗等情況。

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