食物冷知識｜蝦頭暗藏健康風險不能吃？營養師指這2處最髒要避食

蝦蟹類是最多人喜愛的，許多民眾會有疑問，蝦頭到底能不能吃？有營養師表示，除了蝦頭之外，吃蝦時去除這些部位會更健康。



台灣營養師高敏敏在Facebook分享，吃鍋的季節來臨，愛吃蝦的民眾肯定四處尋找美食料理，但蝦頭能不能吃一直是許多民眾心中的疑問，高敏敏表示，蝦若養在重金屬量高的水，會把重金屬集在頭部，但若能確定養殖水域重金屬量安全無超標，蝦頭有豐富維他命Ａ；另外，蝦鰓是蝦過濾食物髒污處，蝦腸則是有排泄物殘留，建議去除乾淨再食用。雖然蝦營養豐富，但還是盡量避免吃蝦頭、蝦腮、蝦腸。

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高敏敏指出，蝦類屬於甲殼類，是低膽固醇及低脂高蛋白的食材，膽固醇7-8成由人體自己製造的，食物影響2-3成，影響血膽固醇最主要的是飽和脂肪，若血膽固醇過高的人，記得減少飽和脂肪攝取，可換成低脂肪的海鮮。

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另外，高敏敏也提醒，雖然龍蝦、蝦子營養好處多多，但如果是甲殼類過敏者，應避免食用相關食材。

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